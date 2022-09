Manifestantes bloquean el paso en la autopista México-Querétaro; piden justicia por desaparecidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes un grupo de manifestantes realizaron un bloqueo sobre la autopista México-Querétaro en ambos sentidos, de acuerdo con información de la Guardia Nacional, la protesta se ubica en el kilómetro 50+700 autopista (1720) en donde desde las 12:00 horas los automovilistas ya no pudieron avanzar, lo que causó que el tráfico se extendiera más de 10 kilómetros. El bloque suma más de tres horas y las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Los vecinos exigen justicia ante la desaparición de Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez, madre de familia, que salió a comprar alimentos el pasado 16 de septiembre y no regresó a casa; amigos y familiares se ubicaron sobre las inmediaciones de San Miguel de los Jagueyes en ambos sentidos, para exigir a las autoridades federales y estatales, la localización con vida de la mujer de 25 años de edad, que desapareció en la entidad.

Al respecto, la Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas del Estado de México (Cobupem) emitió un boletín para localizar a Teresa de Jesús Saavedra Rodríguez, quien al momento de su desaparición vestía tenis de color negro, pantalón de mezclilla y sudadera azul al momento de desaparecer. Como señas particulares, tiene una cicatriz por herida en la ceja y cicatriz quirúrgica en el abdomen, según se detalla en la cédula de identidad de la ausente.

De acuerdo con la información compartida, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) les hizo la promesa a los padres de la joven serían atendidos por la autoridad, sin embargo, no han recibido respuesta y los manifestantes anunciaron que no retirarán el bloqueo hasta no ser atendidos por las autoridades correspondientes, además, exigieron al Ministerio Público realizar el acopio de pruebas y videos para integrar la investigación.

La joven de 25 años desaparecida Foto: Twitter

Una larga fila de más de 10 kilómetros se coloca en ambos lados de la autopista, en donde decenas de vehículos de carga, particulares y de transporte permanecen detenidos en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro, la cual después de casi dos horas y alrededor de las 13:00 horas seguía bloqueada. En redes sociales ya se comenzaron a compartir imágenes en las que se aprecia que los conductores descienden de sus unidades en pleno rayo del sol.

Fuente: Tribuna