27 de septiembre: Así fue la consumación de la Independencia de México en 1821

Ciudad de México.- Cada año se suele celebrar el 15 de septiembre el inicio de la Independencia de México, pero nunca se celebra la consumación, esto a pesar de que en esta fecha se consolidó la nación. Mucho se habla sobre el inicio, pero casi no se hace del final y es que este no es tan impresionante, Cabe mencionar que Porfirio Díaz fue el encargado de instaurar la tradición del famoso grito en dicha fiesta, esto no solo para festejar a la nación, sino que a él mismo.

Muchos dicen que la Independencia se consolidó el 27 de septiembre, pero se debe mencionar que desde el 24 de agosto de 1821 ya existía un documento que acreditaba a México como un país soberano, el cual sería conocido como ‘El Imperio Mexicano’. Esto debido a que el Ejército Trigarante, comandado por Agustín de Iturbide, se reunió con representantes del Imperio Español, provenientes de la Península Ibérica y con el Virrey Juan Ruiz de Apodaca.

Desde el 3 de agosto de ese año arribó a tierras de la entonces Nueva España, el representante de los intereses de la Corona Española, Juan O’ Donojú, situación que perfiló un cambio radical en este conflicto histórico, 23 días después se reunió con Iturbide en Córdoba, Veracruz, el propósito de las conversaciones era establecer acuerdos entre europeos e independencistas, después de ello se firmó un acuerdo, ahora conocido como los “Tratados de Córdoba”, documento en el que se reconoció el fin de la guerra y se aceptó el Plan de Iguala, consumándose así una nueva nación.

Tratados de Córdoba

En los tratados se afirmó la Independencia de la Nueva España como Imperio, adoptando un gobierno constitucional moderado. Después, O’Donojú negoció con el militar Francisco Novella la rendición de la Ciudad de México y el retiro de sus tropas de manera pacífica. Estos personajes e Iturbide se reunieron el 13 de septiembre en la hacienda de La Patera, en dónde se acordó la suspensión inmediata de las hostilidades.

El 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías, integrado por tropas insurgentes y tropas que habían sido fieles a la Corona española, entraron triunfantes a la Ciudad de México, bajo el mando de Agustín de Iturbide. Un día como hoy, pero de 1821, se consumaba la Independencia de México tras 11 años de conflictos, muertes y agitación social, sí, finalmente lograba su separación de España.

