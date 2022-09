AMLO habla sobre la renuncia del fiscal del Caso Ayotzinapa: Promete que investigación sigue

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes trascendió que Omar Gómez Trejo, quien era fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para el Caso Ayotzinapa presentó su renuncia formal. La noticia fue confirmada por el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al final de su conferencia de prensa matutina, donde habló de sus motivos.

En la imagen, Omar Gómez Trejo, fiscal del Caso Ayotzinapa, quien presentó su renuncia. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de este martes 27 de septiembre del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano compartió que Gómez Trejo, fiscal del Caso Ayotzinapa, decidió renunciar a su cargo. En esta intervención, López Obrador señaló que el motivo fue que el ahora exfuncionario no estuvo de acuerdo con los procedimientos para aprobar órdenes de aprehensión contra los sospechosos de la desaparición de los 43 normalistas en 2014.

Él [Gómez Trejo] va a dejar el cargo; tengo esa información. [...] No estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, hubo diferencias en eso, y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo", expresó el presidente de México en su conferencia de prensa de este día.

Se cumplen 8 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Foto: Gobierno de México

Luego de confirmar la renuncia del exfiscal del Caso Ayotzinapa, el mandatario mexicano expresó que respetaba la decisión del funcionario, mas quería dejar en claro a los familiares de los normalistas de Iguala que las investigaciones por la desaparición y muerte de los 43 jóvenes continuarán, pese a las presiones que reciben. Agregó que en su Administración se actúa de conformidad con la indagatoria realizada por el equipo de trabajo del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; aseguró que no habrá impunidad.

"Tenemos la firma voluntad de hacer justicia y que estoy acostumbrado a resistir [...] Que no estén pensando nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de Derechos Humanos —que en realidad son partidarios del conservadurismo—, que no estén pensando de que van a descarrillar la investigación, vamos a seguir adelante sin limitaciones, sin presiones, ya sabemos lo que viene después, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr", aseguró AMLO.

Fuente: Tribuna