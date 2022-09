¡Atención! Hoy se podría aprobar el matrimonio igualitario en el Estado de México

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Hoy podría ser un día histórico para la comunidad LGBTQ+ en el Estado de México, ya que los diputados de la LXI Legislatura de la entidad aprobarían en comisiones la iniciativa de Matrimonio Igualitario, esto después de que se diera un consenso entre grupos parlamentarios Se espera que en la reunión de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género se apruebe, por mayoría de votos el dictamen formulado, luego del análisis y discusión de tres iniciativas presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y el PRD, para reformar diversos artículos del Código Civil del Estado de México.

Esto sería un gran avance en la agenda de perspectiva de género en la entidad mexiquense, pues se han iniciado diferentes estrategias para impulsar una cultura de aceptación y tolerancia ante diferentes gustos y creencias. En ese marco, en el Estado de México se integró la materia Equidad de Género en el programa de educación en las escuelas de la entidad. Hay que recordar que los legisladores de Morena presentaron el pasado 5 de octubre del 2021, una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 4.1 Bis, 4.4, fracción IX del artículo 4.7, 4.72, 4.403 y 4.404 del Código Civil del Estado de México en materia de matrimonio igualitario.

En las modificaciones realizadas al Código Civil del Estado de México también se agregaría la propuesta de la diputada Beatriz García sobre anexar los términos: parejas homoparentales, personas no binarias y transexuales, así como a las mujeres e hijos en común. Se busca que esta Ley pueda salir en consenso con la mayoría de los Grupos Parlamentarios y que las y los diputados están a favor de la diversidad sexual. De aprobarse hoy dicho dictamen en las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género, el próximo jueves pasaría al Pleno de la LXI Legislatura donde se espera la aprobación de los Matrimonios Igualitarios en el Estado de México.

Matrimonio igualitario en el Estado de México, Foto: Especial.

En todas las entidades mexicanas en las que no se ha reconocido este derecho, la comunidad LGBTTTIQ+ ha realizado manifestaciones y actividades para presionar a las autoridades para la aprobación del matrimonio igualitario, sin embargo, aún no han obtenido respuestas favorables. Entre los estados que no aprueban el matrimonio entre dos personas del mismo sexo están el Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y Tabasco.

La Ciudad de México fue precursora en materia de derechos LGBTIQ+ en el país, pues en 2006 ya contaba con la Ley de Sociedades de Convivencia, aunque no otorgaba beneficios como la seguridad social para la pareja. Sin embargo, en 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto para reformar diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal hoy Ciudad de México, con lo que se aprobó la realización de matrimonios homosexuales y se sentó precedente para el resto del país.

Fuente: Tribuna