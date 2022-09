Falsa alerta: Autoridades descartan prueba de sonido del C5 por alerta sísmica en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si a ti, a tus amigos, en el grupo de chat de la escuela, te llegó un mensaje con una imagen en la que anuncian que este 27 de septiembre se realizarían pruebas de sonido de la alarma sísmica en los altavoces de la Ciudad de México, no le hagas caso, la información es totalmente falsa, así lo informó a través de sus redes sociales el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX.

Luego de que en redes sociales se comenzara a difundir y compartir una imagen en la que se indicaba que este martes 27 de septiembre habría 'pruebas del sistema de alarma sísmica', el C5 advirtió que es falso, además, descartó vaya a realizar pruebas en el sistema de alertamiento sísmico durante el transcurso del día, por lo que hizo un llamado a la población a no hacer caso de la información trascendida en Internet.

Foto: Twitter

Se informa que por parte del C5 CDMX, no se realizará ninguna prueba general de sistema de altavoces de la Ciudad de México", se lee junto a una postal.

Si bien, hace unos días el coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón informó que los altavoces volverían a sonar con la alerta sísmica como parte de pruebas al mecanismo, derivado de las más de 800 llamadas de reporte sobre fallas en los altavoces durante los sismos del pasado 19 y 22 de septiembre, el funcionario no dio una fecha en particular, sólo adelantó que serán con "mucha frecuencia" y que estas pruebas no son nuevas.

"(Se han realizado) Durante el día, y ha ocurrido desde el lunes que hicimos el simulacro, seguramente la gente ahora va a estar escuchando con mucha frecuencia pruebas de audio alrededor de la Ciudad, lo hacemos siempre que tenemos un evento de alertamiento sísmico", detalló, aunque dejó en claro que las pruebas no son con la alarma sísmica, sino con algún sonido especial o de voz.

El coordinador general del C5, hizo un llamado a la ciudadanía a no espantarse al escuchar los altavoces activarse, pues el sonido que se emitirá será diferente al de la alerta sísmica: "Es una persona hablando, indicando que se está realizando una prueba de audio", dijo, por lo que la recomendación es estar atento a las indicaciones de las autoridades sobre el día en que se realizarán dichas actividades.

En caso de que la ciudadanía registre que los altavoces que están en su colonia tengan alguna falla, pueden reportarlos llamando a los servicios de emergencia del 911, o en las redes sociales del C5 o a los servicios de Locatel en el 55 5658 1111, ya sea en caso de que alguna bocina no sonó durante las pruebas o bien, no tuvieron el volumen adecuado u otras fallas que pudieran registrarse durante las pruebas.

Fuente: Tribuna