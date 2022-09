"No va a haber torre Mítikah mientras estemos nosotros": asegura el Gobierno de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que su administración no ha autorizado ninguna obra relacionada con la Fase 2 de construcción del proyecto Mítikah, la cual contempla la demolición de la plaza comercial Centro Coyoacán en donde se edificará una nueva torre de oficinas y departamentos, acción que los habitantes del Pueblo de Xoco han manifestado afectará a las colonias cercanas.

"No hay autorizado nada todavía, nada ha autorizado el Gobierno de la Ciudad, adicional a lo que tienen ahora, no se ha autorizado nada. De una vez, lo dije cuando entré al gobierno y lo sigo sosteniendo, no va haber otra torre mientras estemos nosotros en el gobierno", aseguró la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo durante una conferencia de prensa en donde resaltó la negativa ante el proyecto.

Te podría interesar MÉXICO Con pintas, vecinos de Pueblo de Xoco protestan contra la recién inaugurada plaza Mítikah

La mandataria capitalina aseguró que la razón por la que no se ha dado luz verde a la construcción de la segunda torre del proyecto Mítikah, que es orquestado por el Grupo Funo, corresponde a que los vecinos de la calle Real de Mayorazgo en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez, han manifestado tener muchos problemas que no han sido resueltos, todos ellos relacionados al impacto ambiental que habrá en la zona.

Hasta ahora, no recuerdo si es primera o segunda etapa, pero no está autorizado nada más, y cualquier cosa necesariamente se tiene que hablar con los vecinos particularmente del pueblo de Xoco", añadió Sheinbaum.

La jefa de Gobierno capitalino detalló que actualmente se continúan con algunas obras de mitigación como el pozo de agua y el jardín, sin embargo, se mantiene el diálogo con los vecinos del Pueblo de Xoco, por lo que reiteró que si bien, hay cosas que se deben autorizar, estas deben estar planteadas ante los vecinos; también señaló que se han tenido reuniones con la Secretaría de Desarrollo y Vivienda, y la Secretaría de Gobierno.

Las calles aledañas a Mítikah Foto: Twitter

Fue el pasado 23 de septiembre cuando se inauguró la nueva plaza comercial Mítikah, cuya obra tardo varios años en concretarse ante las quejas de los habitantes del pueblo originario de Xoco, quienes aprovecharon la gran inauguración para manifestarse frente al complejo departamental y comercial, en donde además realizaron algunas pintas, pues aseguran que la obra 'terminará expulsándolos' de su lugar de origen.

Fuente: Tribuna