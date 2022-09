Otros dos exfuncionarios podrían ser vinculados a proceso por tragedia en la Línea 12

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México el 3 de mayo de 2021, en la cual murieron 26 personas es un acto por el que los capitalinos siguen exigiendo justicia a las autoridades. En ese sentido, este día se decidirá la situación jurídica de dos exfuncionarios capitalinos implicados en el colapso del tren en esta línea.

Se trata de Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de obra civil y Guillermo Alcázar Pancardo, exdirector responsable de obra. Cabe mencionar que estos personajes no participaron en la audiencia realizada el 19 y 20 de julio pasado, cuando ocho exservidores fueron vinculados a proceso, debido a que argumentaron problemas de salud.

En ese marco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) pretende que el juez de control vincule a proceso a estas dos personas por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad. Antes de ingresar a la audiencia, que se realiza en las salas del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicadas en la colonia Doctores, Teófilo Benítez, representante legal de las víctimas, adelantó que solicitarán dos medidas cautelares para los exfuncionarios.

Familiares de las víctimas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 buscan la vinculación a proceso de otros dos implicados en la construcción del Proyecto Metro, informó este martes su abogado, Teófilo Benítez, previo a la comparecencia de los funcionarios. "Vamos a solicitar precisamente que nada más se aplique la medida para que vengan a estar presentándose periódicamente estos dos últimos imputados y que sea semanal”, señaló.

Agregó que se solicitará que se garantice con una sanción económica de 650 mil pesos, y eso es debido a que eso fue lo que tasó el gobierno de la Ciudad de México en una vida de las víctimas, por eso se tomó esta decisión, la cual tiene el objetivo de reforzar que no exista sustracción de la justicia por parte de alguno de ellos, expuso. El 20 de julio, el juez de la causa vinculó a proceso a ocho ex funcionarios, entre ellos el ex director general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad.

Cabe destacar que el juez ratificó las medidas cautelares de presentación periódica, no poder acercarse o comunicarse con las víctimas y no salir del país. Además, fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. De esta forma, los ex funcionarios que fueron vinculados a proceso además de Horcasitas Manjarrez son Juan Antonio Giral y Mazón, ex director de Diseño de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles y Enrique Baker Díaz, ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de Obra Civil.

