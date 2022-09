¡Regresan los dinosaurios a la CDMX! Organizan Dinorodada de Coyoacán hasta Iztapasauria

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La capital regresará a la época en que los dinosaurios dominaban la tierra. En el país la fiebre por los dinosaurios regresó, no solo con las famosas dinoquesadillas en los estados del norte. Ahora, en la Ciudad de México se realizará un evento único en su tipo, en el cual la población podrá recordar a estos majestuosos seres que poblaron el planeta hace millones de años y no, no será como en Jurassic Park, cabe señalar que ningún animal será lastimado durante las actividades.

El próximo 1 de octubre la CDMX retrocederá millones de años y en el Parque de los Venados, alcaldía Coyoacán, al sur de la capital, se reunirán cientos de persona para realizar una rodada muy especial, pues, después de algunos kilómetros llegarán a Iztapasauria, el famoso parque temático de Iztapalapa, al oriente de la gran urbe y a unos 30 kilómetros del inicio. En este afamado sitio se exhiben 13 dinosaurios mecánicos de tamaño real.

El Instituto del Deporte de la Ciudad de México es el encargado de organizar este evento y por ello invito a todas las familias a asistir a pasar un momento increíble en compañía de sus seres queridos. Además, hizo una invitación un poco diferente, pues, solicitó a los asistentes a presentarse disfrazados o decorar sus bicicletas con adornos alusivos a estos enormes seres que dominaron la tierra por millones de años.

Dinorodada en Coyoacán, Foto: Gobierno CDMX.

Es importante solo un requisito, pues las dependencias que participan en la organización pusieron a disposición un formulario de registro, en el cual se pedirá un correo electrónico, el nombre completo del interesado, su edad, la alcaldía en la que reside y si lo acompañan menores de 13 años. Después de culminar el proceso de registro, solo se tendrá que esperar la fecha de la actividad y acudir con la mejor disposición y claro, preparar la mejor imitación del sonido que emite un Tiranosaurio Rex.

El evento será el próximo 1 de octubre a las 08:30 horas y el punto de salida es la Explanada del Parque de los Venados, el cual se ubica sobre avenida División del Norte, esquina con Municipio Libre. La ruta pasará por prolongación Marcelino Buendía, rombo a la Utopía Meyehualco, donde habrá un punto de hidratación y apreciación de los dinosaurios exhibidos, mientras que el camino de vuelta será por Eje 6 Sur.

