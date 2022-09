VIDEOS: Alcalde de Miguel Hidalgo y su padre piden disculpas mientras servidor agredido denuncia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado martes 27 de septiembre, el padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, el señor Daniel Tabe, se hizo viral debido a que en el intento de impedir que clausuraran uno de los restaurantes de la cadena Don Eraki del cual es poseedor, atacó a untrabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) a quien trató de lastimar con un cuchillo, evento que de inmediato fue calificado por internautas como un claro intento de homicidio.

Este evento fue motivo para que el alcalde se pronunciara a través de las redes sociales asegurando que todo se trataba de ataques en contra de su familia y de su persona misma pues el Gobierno de la CDMX encabezado por Claudia Sheinbaum, había destacado que existían irregularidades en el comercio. Momentos más tarde, el padre del alcalde difundió un video ofreciendo una disculpa y remarcando que este comportamiento distaba mucho de su forma de ser, situación que también fue refutada por los internautas quienes le recordaron que en sus plataformas digitales difunde con frecuencia mensajes de odio, por lo que fue calificado como "falso".

"Sinceramente sentí mucho coraje que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo(…) me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacían su trabajo", exclamó.

Al instante, el alcalde de Miguel Hidalgo también difundió un video donde se sumó a las disculpas ofrecidas por su padre y hasta remarcó que quedó muy sorprendido por esta conducta, la cual insistió nunca había visto y por lo que no justificaba a su progenitor; no obstante, en este clip de más de un minuto de duración insistió que hay una campaña en su contra que llevó a afectar a su familia pese a que él no está involucrado en este negocio de restaurantes.

"Es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles, es falso que yo esté en el negocio", dijo Tabe Echartea.

Pese a las disculpas ofrecidas y la opinión dividida por parte de los internautas, el servidor de la nación identificado como José Enrique Reyes y quien fue agredido, acudió casi de manera inmediata ante las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX donde interpuso una demanda en contra de Daniel Tabe e incluso fue hasta las 23:00 horas que el antes mencionado continuaba emitiendo su denuncia tras la agresión que sufrió en la colonia Escandón donde se encuentra este recinto.

"La Fiscalía es la que ya tiene ahorita la indagatoria en sus manos, éstas se llevarán a cabo y pues determinará lo conducente. En este caso, cuando se lleva a cabo la diligencia, y (revisión) de documentación, que no se exhibió en ese momento y por ende se procedió a las medidas cautelares, la implementación de sellos", reveló el director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales del Invea, Mario Montellano.

¿Es caro comer en Don Eraki?

Esta cadena de restaurantes, a cual es posesión del padre del alcalde de Miguel Hidalgo, cuenta con varias sucursales en la capital; no obstante, es la ubicada en la colonia escando la que fue clausurada por presuntamente haber ido identificada con irregularidades de construcción, lo que derivó en la reacción violenta del dueño de la franquicia. Sin embargo, algunos de los internautas se han preguntado cuánto es que cuestan los alimentos ene este lugar que hoy es tendencia.

La marca que presume tener más de 80 años de tradición, se ha caracterizado por al venta de tacos; algunos con un valor de 51 pesos por pieza mismo que puede subir hasta 71 dependiendo de los extras que se le apliquen a los alimentos. En tanto, antojitos como quesadillas cuentan con un valor de hasta 81 pesos si se elaboran con pan árabe o bien, 47 pesos si lo que se prefiere es un burrito. Precios que fueron también criticados por los usuarios en redes sociales ya que algunos celebraron que el lugar fuera cerrado.

Fuente: Tribuna