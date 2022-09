¿Ganas de vacaciones? Te decimos si hay descanso en las escuelas previo a despedir septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 15 y 16 de septiembre los alumnos de educación básica dejaron de ir a clases debido a que, con base a lo expuesto en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con motivo de las fiestas patria son habría labores, evento por el cual las carreteras del país y algunos destinos turísticos tuvieron una gran afluencia pues la intención era aprovechar el asueto.

Aunque desde el pasado 29 de agosto los alumnos regresaron de manera habitual a las clases presenciales, muchos padres de familia ignoran cuándo hay descansos, ya sea por días oficiales o bien, por la realización de las denominadas Juntas de Consejo Técnico, mismas que involucran a las autoridades educativas a modo de analizar cuáles son los puntos débiles a tratar para mejorar la enseñanza y claro, abordar medidas que permitan evitar desde le rezago educativo hasta la adaptación al regreso a las aulas de nueva cuenta.

Por ello, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen una especie de 'fin de semana largo' cuando las juntas se llevan a cabo: no obstante, este viernes 30 de septiembre no será así ya que, si bien la SEP marca que hay esta junta, las clases no se suspenden, lo que obliga a que los alumnos acudan de manera habitual, mientras que los docentes y personal administrativo hallan un espacio para tal reunión.

La SEP informó que el hecho de no suspender clases como suele ocurrir en las juntas de consejo técnico es con el fin de no afectar el desempeño de los alumnos quienes durante el ciclo escolar 2022-2023 retornaron a los recintos educativos tras dos años de clases a distancia por la crisis sanitaria por Covid-19, por lo que si la intención era salir de la ciudad o simplemente levantarse tarde, en esta ocasión no será posible.

