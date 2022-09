CDMX: Cierran antros en la alcaldía Cuauhtémoc por vender alcohol a menores de edad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldía Cuauhtémoc implementó un operativo para aplicar Suspensión de Actividades a tres establecimientos, ubicados en la colonia Cuauhtémoc, los cuales vendían bebidas alcohólicas a menores de edad. Los antros, identificados como "El Perro Salado", ubicado en Calzada Circuito Interior-Melchor Ocampo número 212; "La kovacha K, cerveza y comida" ubicada en Calzada Circuito Interior-Melchor Ocampo número 232 y "La Kurda", localizada en Calzada Circuito Interior-Melchor Ocampo número 234.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, explicó que en estos tres establecimientos vendían bebidas alcohólicas a menores de edad y uno de los lugares ya había sido clausurado con anterioridad. Sin embargo, el giro mercantil conocido como “El perro salado” violó los sellos para reabrir por lo que anunció que se presentará una denuncia formal a través del área Jurídica a cargo del Director General Jurídico y de Servicios Legales, José Medina Romero.

Se procederá revisiones constantes en todas las zonas de entretenimiento de la demarcación para evitar que este tipo de establecimientos operen con impunidad en perjuicio de jóvenes estudiantes. Detalló que se enfocará en aquellas áreas donde se localicen escuelas secundarias y preparatorias así como universidades ya que este tipo de establecimientos mercantiles representan un peligro para los estudiantes.

Cierran antros en la Cuauhtémoc, Foto: Gobierno CDMX

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc destacó que no va a permitir ningún establecimiento comercial que cometa delitos en perjuicio de nuestros adolescentes e hizo un llamado a los padres de los jóvenes para que pongan atención sobre dónde se meten sus hijos "pues no queremos que pase una tragedia como hace muchos años, no queremos que pase ningún incidente con nuestros adolescentes, por ello vamos a estar supervisando todos los giros mercantiles en la alcaldía Cuauhtémoc".

En tanto, Salvador Santiago, titular de la Dirección General de Gobierno en voz de su titular, precisó que se suspendieron actividades en estos tres establecimientos mercantiles pues se encontraron diversas irregularidades como: venta de cerveza en su modalidad de caguama, en envase de vidrio, misma que se realizaba sin consumo de alimentos; se rebasaba el aforo permitido; no se contaba con las medidas mínimas de seguridad (letreros de ruta de evacuación o salida de emergencia) y se permitía fumar al interior del lugar a los menores de edad.

Fuente: Tribuna