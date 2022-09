En divas y etéreas: Internos de reclusorios de la CDMX la rompen en concurso de imitación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una gran fiesta se vivió al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, con la realización del Primer Concurso Interreclusorios de Fonomímica 2022, en el cual los internos demostraron su talento para la imitación y ofrecieron un show digno con actuaciones de Laura León, Amanda Miguel, Gloria Trevi, Mariana Seoane, Lorena Herrera y Edith Márquez, pero sólo uno fue el ganador.

Fue un total de 42 participantes de los Reclusorios Preventivos, varonil y femenil, de la Ciudad de México quienes participaron en este concurso, de los cuáles, sólo ocho fueron seleccionados para participar en la gran final. Todos demostraron su talento para la fonomímica, es decir, la imitación. Se calificó desde la apariencia física, la forma de vestir del artista y hasta el montaje del espectáculo, algunos tuvieron bailarines.

Adriana, la imitadora de 'Mariana Seoane' Foto. Captura de pantalla

El gran final se llevó a cabo en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en donde la gran ganadora de la noche fue la interpretación de la cantante 'Mariana Seoane', una mujer trans interna en el Reno. Cabe mencionar que cinco de los participantes, son integrantes de la comunidad LGBT+ que cumplen condena al interior de los reclusorios, su inclusión es muestra del respeto que se busca fomentar al interior de los centros de reclusión, señaló el subsecretario.

Al respecto, Enrique Serrano Flores, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, comentó que la realización de este concurso: "como ustedes lo vieron, que resalta las actitudes que tienen hacia el teatro, hacia la cultura, y de alguna manera fomenta la participación y la integración que buscamos nosotros en todas las personas privadas de la libertad", señaló el funcionario público.

Sobre la ganadora, se tata de una mujer transgénero de nombre Adriana, quien realizó una imitación de la artista Mariana Seoane. Actualmente lleva cuatro años y ocho meses al interior del Reclusorio Norte, por homicidio calificado y aún le faltan 16 años por cumplir, aunque adelantó que pedirá el beneficio de la libertad anticipada, una vez que cumpla los seis años de condena dentro del penal: "He estado tomando lo que la institución me ha dado para seguir creciendo, poder darle a la institución también, me dan espacio para clases, para bailar, entonces me estoy reinsertando y la institución me está apoyando en eso", dijo en entrevista con Excélsior.

Carla, la imitadora de Gloria Trevi Foto: Captura de pantalla

El segundo lugar fue para Carla, una interna de la comunidad LGBT+ del reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, quien realizó una interpretación de Gloria Trevi: "Yo siento que esto de la imitación es una cosa y lo que se muestra en el escenario es otra, aparte ya estoy acostumbrada al público, al escenario, a esas cosas, esto, la reclusión, ya queda en segundo término, de dónde vengas, por qué razón estás adentro", comentó, detalló al medio Excélsior.

Fuente: Tribuna