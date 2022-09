Tómalo en cuenta: Si saldrás del país, la SRE explica si puedes tramitar el pasaporte sin cita previa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con las restricciones sanitarias por Covid-19 levantadas más la apertura de las fronteras, los viajeros han retornado a la normalidad; no obstante, algunos ha planeado viajes al extranjero y en la mayoría de los casos, se percataron que el pasaporte está por vencer o bien, ya no tiene validez oficial, por lo que las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han estado casi al tope de atención de usuarios que acuden sin cita previa.

Cabe hacer mención que la única dependencia facultada para la emisión de este documento oficial es la SRE encabezada por Marcelo Ebrard y para poder tramitarlo, ya sea por primera vez o bien renovarlo, es necesario que el o los interesados consulten disponibilidad en cualquiera de las oficinas ubicadas en el país o en los consulados en el extranjero, por lo que sí, será necesario hacer cita previa y no llegar esperando que se de la atención solo porque si.

"El trámite de pasaportes se brinda solamente con cita a través del servicio de MiConsulado", dice la SRE.

La finalidad de hacer una cita no fue solo para evitar aglomeraciones en as ofícialas y con ello, evitar contagios por Covid-19, sino que además será necesario acudir con el pago correspondiente por este documento efectuado en las diferentes instituciones bancarias del país, motivo por el que no se puede esperar hacer este trámite ni llegando antes a las oficinas consulares, en especial si se está en el extranjero.

Para sacar una cita, será necesario acceder a la plataforma de la SRE y hacer una cuenta, eso solo con apoyo de un correo electrónico al cual llegará tanto la confirmación de la cita como el formato para pagar por el documento, valor que será variable con base al tiempo de vigencia del mismo. También se informa que por usuario se pueden agendas hasta cinco citas por mes, lo que hace más fácil el tramite si se trata de una familia entra.

El sistema desplegará la entidad en donde se necesita hacer el trámite, tras ello, será necesario delimitar la alcaldía y luego la oficina más cercana. Se revelará los días disponibles y el horario, el cual una vez seleccionado indicará que se tiene que legar con 15 minutos de anticipación y llevar consigo los documentos necesario para no obstaculizar este proceso.

Documentos

Acta de nacimiento

CURP Certificada (no avanzará el tramite si no lo está)

Formato pagado

Copia de identificación oficial

Copia de la primera hoja del pasaporte (si es renovación)

Pasaporte viejo (si es renovación)

Los pasaportes que se entregarán ya son electrónicos y por ello, ya no es necesario llevar fotografías de estudio, ya que los servidores de la nación ahí mismo tomarán la foto y luego de una espera no mayor a 15 minutos, se entregará el nuevo pasaporte. En las oficinas ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se puede hacer la renovación sin cita pero solo considerando la disponibilidad.

