(VIDEO) 'Mañanera': Con canción de Chico Ché, AMLO confirma ciberataque a Sedena y que está enfermo

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre el ataque cibernético que sufrió la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en el cual se revelaron varios archivos sobre operativos e incluso de su estado de salud. El mandatario confirmó que está enfermo con una canción de Chico Ché.

En la 'mañanera' de este 30 de septiembre del 2022, López Obrador dijo que, tal como trascendió en medios nacionales, la Sedena fue víctima de un ciberataque por un grupo de hackers; en este se lograron extraer varios documentos, incluyendo los relacionados con sus padecimientos. Sobre los autores de este evento, declaró que cree que son extranjeros, ya que naciones como Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador también han sido afectadas.

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia matutina. Foto: Gobierno de México

Es cierto. Hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información mediante estos mecanismos modernos (...) Extraen archivos. Son gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que manejan desde el extranjero, que no es de México", expuso el presidente de México en su conferencia matutina.

En esta misma intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano habló sobre los archivos que detallan traslados de él a nosocomios e incluso su diagnóstico de gota e hipotiroidismo, los cuales se suman a los problemas cardiovasculares y de hipertensión del presidente que ya se conocían. AMLO puntualizó que, como es de dominio público, él está enfermo. Para 'ejemplificar', reprodujo una canción de Chico Ché, Que No Me Quiso El Ejército.

Pero es de domino público, todo lo que se dice ahí es cierto y se ha expresado. Si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto, y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron que había qué hacerlo, les pedí unos días. En eso me dio Covid-19 y tuve que esperar a que pasara el Covid-19 y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo", señaló.