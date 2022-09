Con más de 60 mil asistentes se despide la Feria Internacional del Libro del Estado de México

Toluca, Estado de México.- Después de 10 días en los que se realizaron 350 actividades de fomento a la cultura, con especial énfasis en la literatura y con la asistencia de más de 60 mil asistentes dijo adiós la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2022. La cual fue calificada como todo un éxito por la directora de Acervo y Servicios Culturales del Valle de Toluca, Ivett Tinoco García.

En ese sentido, la funcionaria mexiquense detalló que el éxito se ve reflejado en la asistencia de diferentes figuras de este ámbito, pues recordó que cuando inició la feria no se recibió una respuesta positiva de primera instancia y consideró que la feria literaria del Estado de México se ha posicionado dentro de las tres más importantes del país, esto sin tomar en cuenta a la Feria Internacional del Libro.

“Hubo esta respuesta positiva, los primeros años que invitábamos a veces nos decían ¿Qué me ofrece la FILEM que no me ofrezca la de Oaxaca? hoy, hubo dos o tres que dijeron ¡Yo quiero estar en la FILEM! y es un trabajo donde también el público se suma”, mencionó Tinoco García.