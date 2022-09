Éxito de las farmacias particulares, proporcional al fracaso del sistema de Salud en México

Comparta este artículo

Sonora, México.- Desabasto de medicamentos, largas filas de espera y el riesgo a perder la cita en caso de sufrir un contratiempo, son algunas de las causas por las que millones de mexicanos prefieren atenderse en doctores particulares con farmacias adyacentes en lugar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o cualquier otra institución de salud pública.

Además de lo anterior, no es un secreto que el colapsado sistema de salud, que por más de 30 años ha sido castigado y desmantelado, ha dado pie a la proliferación de estas clínicas particulares, que bajo el slogan ‘lo mismo pero más barato’, atienden a miles todos los días.

Esos miles encuentran en los consultorios como el del ‘Doctor Simi’ algo que no existe en los hospitales de gobierno: atención oportuna y a un costo accesible. Incluso el mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que estas clínicas cumplen con su trabajo y existen por la falta de atención médica que hay; asegura que no se trata de cerrarlas, como había dicho Hugo López- Gatell, sino de mejorar los sistemas públicos.

“Resulta contraproducente”

TRIBUNA realizó un sondeo para conocer de viva voz el sentir de los pacientes y el por qué prefieren atenderse en consultorios adyacentes. Muchos aseguraron acudir específicamente a estas clínicas debido a que no cuentan con seguro social, sin embargo, también derechohabientes del IMSS afirmaron que tienen sus razones para atenderse en dichos consultorios.

María de Jesús, comentó que si bien cuenta con seguro social en ocasiones frecuentes decide acudir al ‘Doctor Simi’, pues su problema de salud suele ser “una simple infección”.

Como derechohabiente estoy agradecida de tener seguro social, pero hay ocasiones en las que se trata de algo leve y si voy al IMSS no solo tengo que esperar mucho tiempo, sino que ahí mismo, en la fila, corro el riesgo de contagiarme de otras enfermedades porque siempre está lleno”, mencionó.

Pero este no es el único motivo por el que deciden acudir a estos consultorios, pues otro derechohabiente afirmó que algunas veces no encuentra medicamento en el IMSS por lo que opta por consultar en estas clínicas.

Generalmente aquí encuentro de todo y a precio accesible por así decirlo. El IMSS no te cobra por las medicinas pero hay ocasiones en que no hay suficiente abasto, entonces me dan mi receta allá pero al final los compro aquí de todas formas. Por eso mejor me vengo directamente al consultorio, me atienden rápido y me ahorro las vueltas”, dijo José López.

Lucía Félix, coincidió en que en el seguro social suele haber falta de medicamentos, siendo esta una de las razones por las que visita estos consultorios. “Sí es una de las razones por las que yo vengo, ya que en el IMSS puede que te den cuatro medicinas pero el resto no porque no tienen. Incluso me ha tocado perder cita o suspenderla por contratiempos y tienes que volver a esperar a que te asignen un día”, dijo la ciudadana.

Carentes de seguro

Por su parte, Diana Aguirre, habitante de la colonia Centro, explicó a este medio que no cuenta con seguro social, por lo que al momento de enfermarse recurre a los médicos particulares.

“El ‘Doctor Simi’ es barato, más que otros consultorios particulares. La espera no siempre es corta pero sé que en el seguro social tardan poco más. Tengo entendido que se dará medicamento gratuito en el IMSS por parte del gobierno pero he escuchado que es muy complicado y mejor me vengo a atender aquí”, dijo.

Oscar Guitiérrez, concordó en que su visita a estos consultorios se debe a que son “muy accesibles’’. “Por ejemplo, encuentras diferentes servicios como odontología que son caros en otros consultorios privados y aquí es relativamente barato; en mi caso no cuento con seguro y si me voy a consultorios caros pues no me alcanza para las medicinas, incluso aquí hay días en que ofertan el medicamento”, mencionó.

Para finalizar, Jorge Castro, afirmó que suele recurrir al ‘Doctor Simi’ por “comodidad’’. “Encuentras en cada lado, hay muchas sucursales en la ciudad, de manera que si no encuentras en una parte solo te desplazas a otro punto y hay más consultorios. Me parece una opción para ser atendido de forma rápida cuando no requieres de especialistas, cuando tienes una leve gripe, infección u otra enfermedad menor. Hasta el momento me siento muy satisfecho con la atención que me han dado los doctores”, concluyó el joven.

Beneficio para los médicos

No sólo para los pacientes resulta ser una opción, para los doctores también lo es y significa ganarse unos pesos de más o tener un ingreso que no tienen por la falta de plazas en las instituciones de gobierno, a palabras de muchos de ellos les resulta “más práctico y quizás más redituable’’.

“Para mi como médico general que quiero seguir estudiando una especialidad el trabajar en este consultorio representa un ingreso extra, que para el libro, para el material, para el transporte”, señaló Enrique Martínez, médico de un consultorio de farmacia adyacente.

“Es bastante difícil conseguir una plaza y en ese proceso tú como médico tienes que comer, incluso colegas que tienen plaza también atienden en este tipo de consultorios porque muchas veces no alcanza”, afirmó Martínez.

Sobre el fracaso del sistema de salud, explicó que a él sí le gustaría que las clínicas adyacentes dejaran de existir, “pero que lo hagan porque tenemos un sistema de salud al 100, que haya medicamentos, que estén cerca de la casa de los pacientes, que se tenga atención, los equipos, todo”.

“Es muy fácil criticar a los ‘Doctores Simis’ pero mientras el sistema de salud no tenga la inversión y organización necesaria, para los pacientes que requieren del servicio siempre serán una opción. Y actualmente hay tan buenos médicos en estos consultorios pero no tienen una opción en el sistema de salud, todo es parte de lo mismo”, apuntó.

