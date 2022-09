En la CDMX se desperdicia el 37% del suministro de agua por fugas y tomas clandestinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La escasez de agua en la Ciudad de México es un problema que se ha acrecentado en muchas alcaldías, pero ya hay una respuesta sobre las causas de esta situación. De acuerdo con Rafael Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la capital se pierde 37 por ciento del suministro de agua por fugas. Según lo explicado por el funcionario, en la red del vital líquido de la CDMX entran 29 mil 500 metros cúbicos.

A pesar de que la cantidad que entra a la CDMX de este vital líquido es menor en comparación con administraciones pasadas, se ha observado una disminución en fugas. Carmona Paredes aseguró que se pasó del desperdicio de 40 por ciento de agua en administraciones pasadas a 37 por ciento en la actual. En ese sentido, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que cuando termine su administración en 2024 ya habrá un sistema sectorizado. Asimismo, afirmó que iniciarán con la sustitución de sistemas de distribución de tuberías en varias colonias, pero muchas colonias quedarán pendientes de sustitución, aseguró la doctora.

De acuerdo con lo explicado por Sheinbaum Pardo, se solían cambiar las tuberías en las que se presentaban las fugas, pero al realizar este movimiento se generaba una mayor presión, lo cual provocaba nuevas fugas en distintos puntos. Por ello, aclaró que su administración no realizará cambio de tuberías, pues se emplearán circuitos de agua. Mediante los circuitos de agua se buscará medir el consumo del vital líquido durante el día y en la noche en la capital. De esa manera, se detectarán las zonas donde hay fugas y así atender el problema.

Fugas de agua en la CDMX, Foto: Especial

Con los circuitos, se aseguró que no habrá más presión en otra parte de una tubería al ser remplazadas, pues estas son las causantes de nuevas fugas. Considerando las mejores y la inversión de 955 millones de pesos en el abasto del vital líquido, se afirmó que no aumentarán los precios del vital líquido. "No aumentará la tarifa de agua, de hecho se medirá mejor el cobro", declaró la mandataria capitalina

Además de las fugas registradas en la infraestructura de agua potable en la CDMX, el Gobierno capitalino tiene registros de un alza en las tomas clandestinas a los ductos que transporta el vital líquido. Sacmex tiene el registro de mil 260 tomas clandestinas de gua de uso doméstico y no doméstico de 2012 a junio de 2022. Donde el mayor número de extracción se concentra en las alcaldías Cuauhtémoc, con 175; Tlalpan, con 150; Iztapalapa con130; Gustavo A. Madero con 104 y Coyoacán con 104.

Fuente: Tribuna.