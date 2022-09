Envían a seis ambulancias 'patito' al corralón; Se han revisado al menos 47 unidades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Juan Manuel García Ortegón, coordinador general del C5, informó que desde el pasado 22 de agosto a la fecha se ha revisado un total de 47 ambulancias “patito”, de las cuales seis han sido trasladadas al corralón, esto debido principalmente a la falta de placas para operar como unidades de atención prehospitalaria. En ese sentido, calificó este operativo como exitoso. Por lo anterior, el funcionario capitalino celebró que las autoridades no tuvieron que remolcar demasiadas ambulancias, esto debido a que no se encontraron. Además, aseguró que no se han recibido quejas de la ciudadanía por abusos de ambulancias particulares.

En ese orden, dijo que durante 10 días se han revisado 47 ambulancias y seis han sido enviadas al corralón. Explicó que los vehículos fueron enviados a este lugar debido a las placas irregulares, las cuales habrían conseguido en el llamado mercado negro, pues son de instituciones federales y terminaron en ambulancias particulares. Sin embargo, también se han detenido unidades por reportes de malas prácticas.

"También se han detenido a las ambulancias que tienen reportes de malas prácticas se van al corralón y también de las ambulancias que están circulando sin placas y no puede acreditar la propiedad en el momento, estamos siendo muy cuidadosos de solo remolcar ambulancias que no pueden operar, o que ya iniciaron su trámite, o que tienen placas de otros estados. Lo que menos queremos es afectar la operación diaria de ambulancias". comentó el funcionario.

Ambulanias patito en la CDMX

Una ambulancia regularizada debe de contar con equipo e insumos médicos. Además, debe estar visible la certificación del personal a bordo de la unidad, también el vehículo debe contar con la matricula y licencia, las cuales deben cumplir con la normatividad establecida por las autoridades. En ese sentido, también se debe tener un dictamen técnico, aviso de funcionamiento y de responsable sanitario.

El 23 de agosto pasado el Gobierno de la Ciudad de México comenzó con los operativos de revisión de ambulancias, entre las multas se encuentra el traslado al corralón, además de una suspensión temporal o definitiva. En ese sentido, las ambulancias que han cumplido con la normatividad establecida han recibido un sello y los documentos que acreditan la circulación de la unidad. Incluso placas especiales de la Secretaría de Movilidad.

