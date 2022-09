Hay tiro: Sandra Cuevas pedirá cuentas sobre la Cuauhtémoc en Informe de Sheinbaum

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco de la próxima presentación del Cuarto Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, confirmó que asistirá a dicho evento que tendrá como lugar el Congreso de la Ciudad de México, así lo informó la funcionaria quien detalló que acudirá a escuchar el mensaje de la jefa capitalina para conocer que es lo que ha hecho la administración por su alcaldía.

"Sí, sí pienso asistir. Ya nos invitaron, por supuesto que vamos a ir, quiero escuchar qué ha hecho (Claudia Sheinbaum) por la Cuauhtémoc, quiero ver si se habla con verdad, qué ha hecho por la Cuauhtémoc; y tengo que ir, además es nuestra obligación de los alcaldes. Aquí no es si me caes bien o me caes mal, es nuestra obligación y debemos comportarnos como servidores y funcionarios públicos", destacó la alcaldesa.

La presentación del Cuarto Informe de Actividades de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se realizará el próximo 7 de octubre en el recinto local legislativo, que está ubicado en el cruce de las calles Donceles y Allende en el centro de la Ciudad, precisamente en la alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que ambas funcionarias han manifestado su inconformidad con el trabajo de cada una, lo que las ha puesto en el ‘ojo del huracán’.

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio el banderazo de salida a los trabajos de encarpetamiento de la Zona Rosa, mismos que durarán tres meses y tendrán una inversión de 20 millones de pesos que prevén el cambio de toda la carpeta asfáltica y mejorar la imagen de la demarcación y adelantó que una vez que terminen los trabajos, se continuará con el proyecto pero esta vez en toda la colonia Juárez.

A pesar de que los trabajos se realizarán de noche, para no afectar las actividades económicas ni el tránsito vehicular, se platicará con los 200 comerciantes de la zona para reubicarlos, pues ninguno de ellos cuenta con permiso de la alcaldía: "Aún así vamos a sentarnos con cada uno de ellos porque sabemos que no son 200 personas, son 200 familias. Vamos a sentarnos con cada uno de ellos para que podamos darles un punto distinto de venta", dijo. Añadió que espera que el Gobierno capitalino no detenga los trabajos, como lo hizo en Garibaldi.

Fuente: Tribuna