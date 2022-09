'Mañanera': AMLO habla de los posibles candidatos por Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los posibles candidatos por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En la 'mañanera' de este 5 de septiembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que para definir al candidato de Morena que buscará sustituir a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se usará el método de encuestas. Si bien AMLO reconoció que hay ya varios nombres 'sonados' para ser el representante del partido, declaró que "ya no hay tapados" para las elecciones de 2024 en la capital.

Hay muchísimos [perfiles] y todos tienen derecho [de ser candidatos] y además ya no hay tapados y se van a inscribir, es algo muy importante porque van a inscribirse y el Consejo, en este caso de Morena […] decide que sean 10, o 20, o 30 los que se inscriban o menos, cinco", dijo el presidente de México.

Y estos compañeros y compañeras, ciudadanas y ciudadanos van a encuestas para ver quién es quién con la gente, porque es el pueblo el que manda y, de esa manera se va a decidir", agregó López Obrador.

En esta misma intervención, López Obrador dijo "lo que va a dejarse de manifiesto es que: no hay tapado; y dos, no hay dedazo, que va a elegir el pueblo y el Gobierno no se va a meter en apoyar a ningún candidato ni a ningún partido, eso una etapa nueva", señaló el presidente sobre los posibles candidatos la Jefatura de Gobierno capitalina, entre los que suena el nombre de Rosa Icela Rodríguez, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el diputado Gerardo Fernández Noroña, entre otros.

Como dice la canción, más fuerte que el amor…, que todavía hay hasta de los más cercanos que estar esperando una señal, pues se van a quedar esperando la señal, que se sienten, que busquen una silla, que no se vayan a cansar ahí, esperando la señal. No va a haber señal", compartió AMLO.

Fuente: Tribuna