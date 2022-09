Artesanos amenazan con aumentar protestas si el Gobierno no les resuelve sus demandas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el marco de la celebración del mes patrio, cerca de 50 familias de artesanos se manifestaron frente al edifico de Gobierno capitalino, para solicitar a las autoridades que los dejen vender sus productos alusivos a las fiestas patrias, como banderas, playeras, pelucas, entre otros artículos, mismos que elaboran durante todo el año y que para este mes de septiembre se encontraron con el impedimento de comercializarlos.

Durante la manifestación, los artesanos provenientes del poblado de Santa Anna Jilotzingo, del Estado de México, solicitaron una audiencia con el secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, con la finalidad de establecer una mesa de trabajo y lograr un acuerdo para poder colocar sus carritos en calles del primer cuadro como 16 de setiembre, 20 de noviembre, 5 de Mayo, Eje Central, Madero, Tacuba entre otras.

Piden les dejen vender su mercancía Foto: TW@OVIALCDMX

El grupo permaneció frente al edificio de Gobierno en el circuito de Plaza de la Constitución con mantas y cartulinas: "Nosotros ya llevamos muchos años trabajando en la Ciudad de México y la verdad nos quitaron nuestras calles, como Madero, Tacuba y no nos dejan trabajar, que ya no hay lugares, siempre hemos vendido, por más de 14 años, ya llevamos ocho días y no nos han atendido", expresó Leonardo Juan Gómez, comerciante.

"Nosotros somos artesanos de Santa Anna Jilotzingo, Estado de México, somos una raza Otomí que nos dedicamos todo el año a elaborar nuestros productos para venir a trabajar en esta temporada, año con año nos han dejado trabajar porque somos artesanos, no sabemos el motivo, porque no tenemos lugares, y alrededor de 50 familias se ven afectadas, vamos a estar el tiempo que sea y si es preciso vamos a cerrar las calles, como Eje Central, Reforma, pero no queremos hacerlo, queremos dialogar", añadió el comerciante.

"Vendía antes del 85 aquí, y ahora y va por generaciones, nos da coraje que no nos hagan caso, muchas familias dependen de esto, somos artesanos y todo los hacemos esto", detalló, sin embargo, el grupo de manifestantes adelantó que de no tener una respuesta favorable en las próximas horas, advirtieron que van a intensificar su protesta, hasta que las autoridades del Gobierno capitalino los reciban.

