Marcelo Ebrard inaugura la nueva Oficina de Pasaportes en Santa Fe; Garantiza el mejor servicio

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, asistió a la inauguración de la nueva Oficina de Pasaportes Poniente Álvaro Obregón-Cuajimalpa, la cual se ubica en el centro comercial Samara Shop, en la calle Antonio Dovali Jaime 70, Santa Fe, Álvaro Obregón. A este evento también asistió la alcaldesa de esta demarcación, Lía Limón.

Esta inauguración forma parte de la estrategia de la SRE para ampliar los lugares donde se puede solicitar un pasaporte, ahora ubicará modules de atención al público en plazas comerciales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así lo confirmó el funcionario, quien detalló que se pretende garantizar la mejor calidad en el servicio para que los capitalinos puedan asistir a realizar este proceso en cualquier punto de la ciudad.

“Esta idea ha permitido que hagamos esto mismo en muchos puntos, ahora en la Ciudad de México está en Coyoacán, ahora Álvaro Obregón, sigue Iztapalapa que ya está en vías de, desde luego, el Aeropuerto Internacional que ya se mencionó, Gustavo A. Madero y así sucesivamente, dando la misma calidad de servicio en cualquier punto de la ciudad”, comentó Ebrard.

Marcelo Ebrard en la inauguración de la nueva Oficina de Pasaportes, Foto: Twitter @m_ebrard

En ese sentido, también anunció que se aplicaron nuevos mecanismos de seguridad al pasaporte, lo cual forma parte del compromiso para poner el documento al mismo nivel que cualquier pasaporte del mundo. Especificó que el objetivo es estar por debajo del número 15 en términos de seguridad, pues no se puede aceptar un 40 o 46 con papel que se dobla, pues esta calidad no está a la altura de lo que representa México, entonces no se trabajará nada que esté por debajo de lo que el país merece.

Por ello, también informó que se realizó una licitación para crear este nuevo pasaporte, la cual fue ganada por una compañía finlandesa, por lo que se le otorgó la concesión de elaboración de este documento de identificación. En ese sentido, se expresó el compromiso de que todas las nuevas oficinas trabajarán bajo los mismos parámetros de calidad y los mejores dispositivos de seguridad exigidos por las autoridades.

El evento tuvo la presencia de la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García y la de empresarios de Fibra Uno, dueños del centro comercial. Se destacó que estas nuevas oficinas tienen infraestructura mejorada dedicada a aumentar la calidad de la atención: desde rampas y sala de lactancia, hasta señalización en braille y sala infantil. Se tiene previsto que atienda a mil 200 personas diariamente y el horario será de 08:00 y 20:00 horas.

Fuente: Tribuna