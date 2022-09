Preparan movilizaciones en contra de Alfredo del Mazo en Ecatepec; Cerrarán calles

Ecatepec, Estado de México.- Los vecinos y autoridades del municipio de Ecatepec, en el Estado de México han denunciado al gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, de incumplir los acuerdos derivados de las mesas de trabajo para atender del municipio en materia de agua potable, seguridad pública, presupuesto, infraestructura, salud, protección civil y medio ambiente, por lo que se prevé que en las próximas 72 horas inicien las movilizaciones de los inconformes.

En ese sentido, organizaciones ciudadanas, además de representantes del Gobierno del municipio de Ecatepec acordaron unirse para realizar movilizaciones de cara al quinto informe de gobierno del titular del Ejecutivo mexiquense, esto con el objetivo de exigir que se cumplan los compromisos que el propio mandatario asumió ante la ciudadanía, los cuales son dar una solución inmediata a las necesidades más urgentes de las comunidades en Ecatepec.

Se ha acusado a Alfredo del Mazo de fallarle a más de un millón de habitantes de escasos recursos del municipio de Ecatepec en condición de alta vulnerabilidad, pues no hay solución en materia de abastecimiento de agua potable en los hogares, además tampoco se han realizado reubicaciones en zonas de alto riesgo, ni se ha actualizado el sistema de alertamiento por lluvias torrenciales, entre otros temas prioritarios para la comunidad.

En ese sentido, el presidente Municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis, detalló que se instalaron ocho mesas de trabajo, en las cuales participaron representantes del Gobierno del Estado de México, habitantes del municipio y directores de dependencias como Protección Civil, Bomberos, DIF Municipal, Medio Ambiente y Ecología. En estas reuniones los ecatepenses presentaron los temas que requieren atención inmediata por parte del gobierno del Estado de México, sin embargo, no han dado cumplimiento a los planteamientos ni se ha visto la voluntad del ejecutivo estatal para atender las necesidades de los ciudadanos.

Marchas en Ecatepec, Foto: Especial

"A la fecha no hemos visto la voluntad de parte del gobernador Alfredo del Mazo para cumplir los acuerdos de trabajo, porque no estamos pidiendo favores especiales, sino que el ejecutivo estatal cumpla con su responsabilidad constitucional de atender las necesidades de todos los mexiquenses y no dejar en el abandono a los ciudadanos de nuestro municipio, como hasta ahora lo ha hecho", puntualizó.