Prisión preventiva oficiosa: Proyecto en la SCJN podría no avanzar; habrían 3 votos en contra

Cajeme, Sonora.- La discusión para declarar inoperable la prisión preventiva oficiosa, que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inició con 3 posibles votos en contra del proyecto. Aunque no son definitivos, y el análisis se reanudará hoy martes 6 de septiembre, sienta el precedente del rechazo de los ministros, bajo el contexto de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió nuevamente en contra de ellos.

El planteamiento de sí la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar, debe o no permanecer en la Constitución del país ha llevado a un intenso debate; por una parte el gobierno advierte que “eliminar” la medida es “una puerta abierta” a que secuestradores, narcotraficantes, feminicidas y delincuentes de cuello blanco, “salgan libres” mediante un amparo.

El debate sobre la prisión preventiva continuará este martes. Foto: Internet

Del otro lado, expertos, académicos, abogados, etc., consideran que la medida no ha servido para contener la violencia en el país y que por el contrario termina afectando a los más pobres (en su mayoría mujeres), quienes no pueden pagar un abogado.

Datos federales compilados por medios nacionales como Animal Político señalan que con López Obrador casi 29 mil personas han ingresado a prisión y la mayoría, el 58 por ciento, son personas en prisión preventiva, es decir que no tienen ni juicio ni condena que pruebe que son culpables de algún delito.

Además se estima que en promedio 93 mil 227 personas han estado en la cárcel sin haber sido condenadas, muchos de quienes entran, por delitos menores en su mayoría, pasan toda la vida sin una sentencia, esto ha contribuido a la sobrepoblación en los centros penales. Lo que demuestra que en México la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una regla y no una excepción.

Se tambalea proyecto

Al presentar la propuesta, el ministro Luis María Aguilar, señaló que se pretende proteger a los más vulnerables que no tienen acceso a una defensa adecuada, pero no se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que únicamente se dicte por el juez siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones.

Como ya se mencionó, ayer tres ministros (Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Alberto Pérez Dayán) se mostraron en contra adelantando que votarán igual. Esquivel Mossa argumentó que la Corte no puede “inaplicar” la Constitución y que los ministros no son responsables de redactar o reformar la misma. “

Suprimir (la prisión preventiva) significa una decisión que generaría mayores costos sociales porque implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado”.

En tanto, Ortiz Ahlf afirmó que la inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial de la Federación “es una cuestión sumamente delicada que incluso nos llevaría a cuestionar la división de poderes” y los principios democráticos del Estado mexicano.

“No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución”, señaló Pérez Dayán. “La Constitución, como documento fundamental, no puede ser declarada inconstitucional ni tampoco inconvencional”, agregó el ministro.

A favor votaría Juan Luis González Alcántara quien consideró que la prisión preventiva oficiosa viola la presunción de inocencia. “Seguir interpretando el Artículo 19 como si autorizara la prisión preventiva automática, es representar a la Constitución como si traicionara sus principios más fundamentales”.

Actuará el poder legislativo

En su conferencia mañanera, López Obrador indicó que se debe de esperar a lo que decidan los ministros, pero señaló que en caso de que la SCJN elimine la prisión preventiva oficiosa, el Poder Legislativo tendría que actuar.

“Si se cancela el artículo sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes, el Legislativo tendría que actuar”.

La discusión sobre el proyecto será retomada hoy por los ministros y se comenzará con la participación de Margarita Ríos Farjat.

