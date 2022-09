Rescatan a animales exóticos de un tianguis en Tecámac; Había tortugas y un caimán

Comparta este artículo

Tecámac, Estado de México.- Aunque parezca que este tipo de prácticas y no suceden en México, todavía es común que en los tianguis del Estado de México y de la Ciudad de México se comercialicen animales exóticos. Es por ello que las autoridades del municipio de Tecámac, encabezadas por la presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, decidieron tomar cartas en el asunto y terminar con esta práctica, por lo que se implementó un operativo para rescatar a los animales.

En ese sentido, fueron rescatados 12 animales de fauna silvestre, entre ellos un varano de la sabana, un caimán y tarántula, que eran comercializados por una persona, en un tianguis del conjunto habitacional Los Héroes Tecámac, y actualmente son resguardados por el Centro de Bienestar Animal de este municipio.. Fue a través de una denuncia anónima personal de la Agencia Municipal de Verificación y Regularización Administración (AMVAR), puso en resguardo estas especies de fauna silvestre para evitar su comercialización que está prohibida por las normas oficiales mexicanas.

Los animales resguardados por las autoridades son dos camaleones de cerro, tres arañas albinas, cuatro tortugas, un varano sabana, una tarántula y hasta un caimán. Por esta razón, la Presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante reiteró que no se permitirá que se comercialicen este tipo de especies de fauna silvestre en la demarcación, reitera su compromiso de concientizar a los ciudadanos que no los compren, ya que no son mascotas domésticas y, requieren cuidados especiales.

Tarántula rescatada en Tecámac, Foto: Gobierno de Tecámac

Siguiendo las instrucciones de la funcionaria mexiquense, los médicos veterinarios zootecnistas de Bienestar Animal, asesorados por un especialista de fauna silvestre, brindaron atención a estas especies en donde se les proporciona la comida y cuidados especiales de acuerdo a cada animal. Además de estas especies también el gobierno municipal cuida a los animales que son donados a Bienestar Animal, entre los que se encuentran un tecolote, que fue encontrado por un ciudadano cuando realizaba sus labores de campo y decidió que fuera atendido de forma profesional por parte de los veterinarios de la dependencia.

Además, animales como conejos, gallos de peleas, gansos y 15 patos, que fueron entregados por los habitantes de Tecámac, ya que no podían hacerse cargo de su manutención y prefirieron dar a las autoridades municipales. Los patos han procreado tres crías y en estos momentos está una hembra empollando a los que serán los nuevos tecamaquenses. Por esta razón las autoridades exhortaron a la población para no comprar este tipo de animales en tianguis, pues fomentan su desaparición.

Fuente: Tribuna