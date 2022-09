Adiós a la coalición Va por México; PAN y PRD deciden suspenderla de manera temporal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron la suspensión temporal de la coalición Va por México, esto mientras que no se retire la iniciativa de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre, que busca ampliar hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Las blanquiazules y los del sol naciente compartieron un pronunciamiento conjunto en el que explicaron que la Guardia Nacional (GN) nació para fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial, entre las características de este corporación eran que tendría un mando civil. Sin embargo, se argumentó que después de más de tres años esto no se ha cumplido, lo cual es una clara violación al mandato constitucional. También se destacó que la militarización de la Guardia Nacional no ha logrado evitar la violencia en el país.

“Expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad, y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que re valore y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, así como el reciente compromiso suscrito de la moratoria constitucional”, expresaron los partidos en un comunicado.

Conferencia Va por México en la CDMX, Foto: Especial

Finalmente, ambas organizaciones políticas solicitaron a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y a sus legisladores asumir responsabilidades y privilegiar los intereses de la nación y expresaron su rechazo a que continúe la llamada militarización en el país, la cual calificaron como un error pues implica transferir a las Fuerzas Armadas responsabilidades que no le corresponden. Lo que se necesita, mencionaron, es una policía civil que salvaguarde la seguridad pública.

Por otro lado, el dirigente del PRI ofreció una conferencia de prensa en la que argumentó esta decisión y explicó que la población está a merced de los grupos criminales, pues las autoridades no pueden hacer nada para proteger a las familias. En ese sentido dijo que la Guardia Nacional no está lista y no cuenta con la capacidad ni las herramientas para enfrentar los desafíos en materia de seguridad, razón por la que se propuso ampliar por cuatro años la presencia del Ejército en las calles.

Fuente: Tribuna