De Toluca para el mundo: Las mejores tortillas tricolor que podrás probar en el mes patrio

Toluca, Estado de México.- Seguramente las has visto en redes sociales, has escuchado hablar de ellas o si eres afortunado, hasta las has probado, las famosas tortillas tricolor son ya una tradición con más de 27 años en el mercado, son originarias de Toluca y actualmente ha traspasado fronteras llegando a venderse en España, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y hasta en los Emiratos Árabes, por supuesto también en la capital mexicana.

Sus creadores son María Dolores González y Joaquín Estrada, quienes elaboran las tortillas de diferentes sabores y entre sus innovaciones está la tortilla tricolor, cuyos colores se logran a base de una mezcla de jamaica, betabel, fresa, para el color rojo; pimiento morrón, espinacas, cilantro y acelga para el color verde; avena, arroz, maíz para conservar el color blanco. A pesar de que la pandemia afectó sus ventas, esperan que estas aumenten considerablemente.

Foto: Especial

Su local de venta está ubicado en la calle el local 503 ubicado en la calle Tenango en la colonia Sánchez, en el municipio de Toluca, en donde invitan a la población a probar estas tortillas y consumir los productos locales. Además, aseguraron que los ingredientes que se utilizan para darle color a la masa, son 100 por ciento naturales, lo que las convierte en una propuesta original y nutritiva para que todos puedan hacerse un 'taco muy patrio'.

El señor Joaquín Estrada Jaimes contó que las tortillas tricolor nacieron cuando uno de sus hijos cumplió 15 años y para festejarlo, crearon algo que le diera identidad a su familia. Cabe mencionar que, si está interesado en adquirir estas tradicionales tortillas de colores verde, blanco y rojo, pueden comprar un kilo por sólo 25 pesos y salen directito del comal. La familia ha creado más de 200 tipos de tortillas con ingredientes naturales, libres de saborizantes y colorantes.

Directo del comal a tu mesa Foto: Especial

Cabe mencionar que sí venden la tradicional tortilla de maíz, aunque esta tortillería de Toluca ha apostado por sabores únicos y originales, además de que en septiembre lanza la tortilla tricolor. Ente los sabores que puedes encontrar son: avena, cebolla, cilantro, epazote, guayaba, melón, nopal y pimiento. De acuerdo con información vertida en redes sociales, estas creaciones no se venden por kilo, sino por pieza, y tendrían un costo de 3 pesos cada una.

Fuente: Tribuna