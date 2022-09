La lluvia deja estragos en Ecatepec: Un cerro se desgaja; hay dos viviendas dañadas

Comparta este artículo

Ecatepec, Estado de México.- Tras las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en el municipio de Ecatepec durante la tarde del pasado martes 6 de septiembre, esta mañana se registró el desgajamiento de un cerro ubicado en la colonia Tupletlac, tras lo que resultaron afectadas dos casas que estaban construidas de manera irregular, de acuerdo con los reportes de los elementos de Protección Civil local, no se registraron personas lesionadas.

La información compartida por las autoridades señaló que los inmuebles ubicados en la calle Jacala, fueron construidos de manera irregular en la periferia de la Sierra de Guadalupe, por lo que tras el incidente registrado alrededor de las cinco de la mañana de este miércoles, luego de que presuntamente parte de ladera se reblandeció por las constantes lluvias que se han registrado en la zona, se cayó parte del cerro sobre las viviendas.

La zona fue acordonada por autoridades Foto: Especial

Cabe mencionar que la zona es considerada de alto riesgo y a pesar de ello, las autoridades locales previas permitieron la construcción de zonas habitacionales de manera irregular y a pesar de las solicitudes de los vecinos, no se ha hecho caso ante lo inseguro de las construcciones: "La lluvia tiró las piedras, afortunadamente no pasó a mayores, he mandado muchos escritos y nadie me atendió; en el municipio no ha resuelto nada", explicó Rosa María, habitante de la zona.

El lugar permanece acordonado por una cinta de Protección Civil del municipio de Ecatepec sin resguardo policiaco, por lo que los vecinos se encuentran preocupados ante la falta de atención de las autoridades: "Metemos escritos, metemos denuncias y no pasa nada, nos dicen que porque compramos aquí ", externó una habitante. Los daños parciales fueron en dos viviendas, sin embargo, el garaje de uno de los afectados quedó trapeado por las piedras, no pudiendo salir.

Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona en tanto que Protección Civil del Estado de México realizó los trabajos necesarios para determinar el riesgo y verificar si la zona todavía puede ser habitada por los dueños de las viviendas afectadas. Vecinos han comentado que no es la primera vez que esto ocurre en calles aledañas, situación que les preocupa durante la actual temporada de lluvias.

Fuente: Tribuna