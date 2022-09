López Obrador critica a quienes se informan mediante TikTok: "Es verlo todo por encima"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 7 de septiembre, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los índices de lectura en México. Señaló que para que estos mejoren, es clave "luchar" contra las plataformas electrónicas, entre estos, la red social TikTok, de la que se dijo "en contra".

En la 'mañanera' de este día, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano criticó a la gente que se informa mediante redes sociales, por ejemplo los videos de TikTok, cuya duración es de entre 15 segundos y hasta los 10 minutos. Aseguró que estos medios son una "moda" para no "complicarse la vida", pues el contenido está resumido y es ver los temas por "encima". Señaló que hay fuentes insustituibles, como los libros, en donde se puede brindar más contexto.

TikTok es una de las redes sociales más usadas por la población joven a lo largo del globo. Foto: Internet

No es fácil [promover la lectura en nuestro país] porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok", dijo el presidente de México en la conferencia de prensa de este miércoles.

López Obrador declaró que por su forma de presentar la información, y todo el contenido que brinda en sus conferencias de prensa, es un "anti-TikTok": "No es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido. Yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo", aseguró el jefe del Ejecutivo Federal mexicanos.

Sí es importante como se decía antes de que ‘bueno y breve doblemente bueno’, pero en un segundo no se puede. Hay que enfrentar eso. El libro requiere tiempo pero también tiene cosas insustituibles, se disfruta un libro. Se aprende muchísimo, porque no solo es lo que contiene el libro, sino lo que provoca para imaginar cosas", expresó AMLO.

Finalmente, el presidente mexicano aseguró que la gente de México sí lee, sin embargo, “hay que seguir acercando la información, por eso la labor del Fondo de Cultura Económica (FCE) es importantísima", señaló.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina