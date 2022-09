Prisión preventiva oficiosa: AMLO se dirige a ministros de SCJN; pide que "actúen con legalidad"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar sobre el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dijo que los ministros no pueden tomarse atribuciones que no les corresponden; agregó que espera que se actúe con "legalidad".

En la 'mañanera' de este 8 de septiembre del 2022, el jefe del Eejecutivo Federal mexicano declaró que si los ministros de la SCJN eliminan la prisión preventiva oficiosa estarían haciendo "una chicanada" que afectaría a todos los mexicanos, la cual además “retorcería la legalidad” en la República Mexicana. Asimismo, dijo que esta decisión "abriría la puerta a quienes tienen mayor poder económico" y se encuentran envueltos en ilícitos.

Ojalá y se resuelvan las cosas, pero el hacer o pretender una chicanada de esas no, porque nos afecta a todos, pero afecta más al Poder judicial y a la Corte, ¿cómo quedaría?, ¿cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, pero no creo que suceda, y si existe malestar por la prisión preventiva oficiosa hay que buscar la forma legal", expresó el presidente de México.

Nosotros lo que sentimos es que si se lleva a cabo esta reforma se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza, es plata o plomo. No consideramos que convenga [eliminar la prisión preventiva oficiosa]", agregó AMLO en su conferencia presidencial.

En esta misma intervención, el mandatario mexicano puntualizó que la Suprema Corte no puede tomarse atribuciones que no le corresponden, y que para eso están los legisladores: "No se puede anular un artículo de la Constitución, para eso están los legisladores", expresó, a la par que dijo que por eso existe la división y el equilibrio ente poderes en la República Mexicana.

Si el artículo [de la prisión preventiva oficiosa] está impugnado, cuestionado, por organizaciones nacionales y extranjeras existe un procedimiento que es la reforma, en este caso a la Constitución, hay que seguir esa ruta, eso es lo mejor", dijo AMLO.

Cabe recordar que jueves 8 de septiembre continuará, por tercera sesión consecutiva, el debate sobre la prisión preventiva oficiosa en el Pleno de la SCJN. La prisión preventiva de oficio es una figura jurídica obligatoria que mete de manera automática a la cárcel a acusados de ciertos crímenes graves, por ejemplo feminicidio, homicidio y más. El primer argumento para su eliminación es que este violenta los derechos humanos.

Fuente: Tribuna