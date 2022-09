Ante inseguridad y violencia, AMLO reconoce que debe reforzar plan de seguridad en Zacatecas

Comparta este artículo

Zacatecas, México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el estado de Zacatecas, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es necesario reforzar la estrategia de seguridad en dicha entidad, pues esta es una de las zonas las afectadas por la violencia e inseguridad en los últimos meses. Dijo que la meta es que se consiga "paz y tranquilidad".

En la 'mañanera' de este 9 de septiembre, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano expuso que el gobernador de Zacatecas, David Monreal, tiene todo su apoyo, y aseguró a los habitantes del estado que "no están solos" y que continuará y reforzará el plan de seguridad, el cual incluye la presencia de Fuerzas Armadas, para combatir la violencia, la cual es generada, principalmente, por el crimen organizado.

En la imagen, la conferencia presidencial de este viernes. Foto: Gobierno de México

Comentar de que Zacatecas tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. El gobernador David Monreal está trabajando con nosotros de manera coordinada y estamos muy conscientes, por eso nuestra presencia en Zacatecas, de que hay preocupación en la gente por el problema de la inseguridad y la violencia. Venimos a decirles que no están solos, que continúa el programa de apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, a Zacatecas", compartió el presidente de México.

Si bien el mandatario mexicano aseguró que se ha avanzado en este tema, reconoció que es clave reforzar el plan de seguridad en el estado de Zacatecas. Esto lo hará "hasta que se consiga vivir en paz, en tranquilidad". Dijo que pretende que los zacatecanos merecen "vivir libres de miedos y temores, conseguir la paz y lo estamos logrando". Cabe recordar que desde noviembre del 2021, el Gobierno Federal implementó el Plan Zacatecas, en el que se desplegaron distintas fuerzas de seguridad.

No obstante, estas estrategias aún no han sido suficientes, reconoció AMLO. Actualmente, Zacatecas es considerado un punto estratégico para los cárteles mexicanos que controlan por zonas esa entidad, en concreto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, de acuerdo con expertos. Hace unos días, el Gobierno de Estados Unidos emitió una Alerta de Viaje donde pide a sus ciudadanos no viajar a dicho estado; este, junto con otras cinco entidades, es considerada "de mayor actividad criminal".

Fuente: Tribuna