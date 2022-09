Entérate: Todo listo para la Feria Internacional del Libro al Zócalo 2022 de la CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que será en octubre cuando a capital mexicana se convierta en la sede de la vigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro que se realizará en el Zócalo capitalino, misma que tendrá una duración de aproximadamente dos semanas y en la que se contemplan más de 400 actividades, así lo informó la titular de la dependencia, Claudia Curiel.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina detalló que la temática de este año será 'Latinoamérica a la vanguardia', por lo que a lo largo de los días se contará con la presencia de especialistas que dialogarán sobre distintos temas. La edición XXII de Feria Internacional del Libro se realizará del 7 al 16 de octubre en donde de contemplan actividades como conferencias, pláticas sobre literatura, política, historia y luchas sociales, así como presentaciones de cine y musicales.

Participarán 210 editoriales Foto: Twitter

"Esta edición que será en el Zócalo, regresa con muchísima fuerza vienen autores de Latinoamérica y de todo el mundo, pero justamente por la coyuntura y el referente que es América Latina en la izquierda, en el mundo, decidimos que la temática fuera 'Latinoamérica a la Vanguardia'. Por ello, vamos a tener conferencias, vamos a hablar de literatura, política, historia, feminismos, luchas sociales, habrá actividades de cine y presentaciones musicales", adelantó la funcionaria.

Si bien, no se han dado mayores detalles sobre los invitados para esta edición de la FIL, se adelantó que 15 día antes de la fecha de inicio se informará a la población sobre las actividades y eventos que se tienen contemplados para este evento literario. Sin embargo, compartieron que entre las más de 200 personalidades invitadas de este año estarán: Noam Chomsky y Jean Luc Melenchón, así como Elena Poniatowska, quien formará parte de un homenaje a Rosario Ibarra de Piedra. También se contará con la presencia de Emir Kusturica y The non smoking orchestra, durante la inauguración de la feria

Paloma Sainz, directora de la Brigada para Leer en Libertad AC, indicó la feria operará en un horario de atención de las 11:00 de la mañana hasta las 09:00 de la noche, de lunes a domingo. No obstante, las actividades comenzarán a las 15:00 horas y terminarán a las 21:00 horas. Además, se realizará una venta nocturna en la que los expositores ofrecerán ofertas y habrá un baile para los asistentes, por lo que sólo el segundo viernes se extenderá el horario.

Para la edición XXII de Feria Internacional del Libro participarán 210 editoriales con libros desde un costo mínimo de 10 pesos, los nuevos lanzamientos tendrán costos que oscilarán entre los 250 y 400 pesos. Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que a diferencia de otras ferias en la Ciudad de México se da prioridad a los consumidores de libros y a los miles de visitantes que alberga la capital.

