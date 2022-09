'Mañanera' de AMLO: Presidente agradece a legisladores aprobar incorporación de GN a Sedena

Zacatecas, México.- En la conferencia de prensa matutina de este viernes, efectuada desde el estado de Zacatecas, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a los legisladores del Senado de la República, debido a que la madrugada de este día fue aprobada, en lo general y en lo particular, la reforma que incorpora la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia de prensa matutina. Foto: Gobierno de México

En la 'mañanera' de este 9 de septiembre, el mandatario mexicano envió un agradecimiento a los legisladores del Senado por la aprobación de la iniciativa para fortalecer, con las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional. En esta intervención, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano reiteró que esta acción es clave para proteger a la GN y evitar que se "pudra", como en su momento "lo hizo" la Policía Federal, por lo que confía que lo mejor es ponerla en manos de la Sedena.

Lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo: la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, de ahí salieron [Genaro] García Luna, [Luis Cárdenas] Palomino, todos esos [...] Celebro que se está aprobando la iniciativa, le agradezco mucho a los legisladores que aprobaron esta ley, diputados y senadores", agregó AMLO.

En esta misma intervención, López Obrador criticó a los legisladores que se opusieron a la reforma de la GN, misma que ha sido motivo de críticas debido a que se asegura que con este proyecto se avanza en la militarización de México; de igual forma, se le ha criticado a AMLO que en su campaña presidencial prometió que regresaría a las Fuerzas Aradas a los cuarteles, cosa que no sucederá.

Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la GN tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad. que se respeten y no se violen los derechos humanos. Me tiene anonadado, sorprendido, la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía [...] De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes. Qué bien que la mayoría de los legisladores actúan de forma consecuente", expuso el mandatario mexicano.