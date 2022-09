Si vives en Coyoacán y quieres terminar la secundaria o la prepa, esto te interesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La alcaldía Coyoacán y la Unidad de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de la Ciudad de México, firmaron un convenio de colaboración a través del cual planean abatir los índices de analfabetismo en la demarcación, así como promover los proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en rezago educativo, por lo que los habitantes de la demarcación, podrán concluir sus estudios a nivel secundaria o preparatoria.

Durante el evento de la firma del convenio que fue firmado por el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar y el titular de la Unidad de Operación del INEA, Enrique Valdivia Cedillo, el alcalde capitalina resaltó que su demarcación quiere ser un modelo a nivel nacional, de desarrollo de los adultos mayores, muestra de ello es que el rezago en analfabetismo en la demarcación es bajo en comparación con otros países del mundo.

Firma de convenio entre Coyoacán y el INEA Foto: Internet

El objetivo es alcanzar la tasa cero. Eso es muy importante para que Coyoacán sea la alcaldía con el mayor índice de desarrollo, un ejemplo en política pública", señaló el alcalde.

De acuerdo con el censo del INEGI en 2020, en Coyoacán habitan 617 mil personas de las cuales más de cinco mil 500 personas mayores de 15 años no saben leer, ni escribir, además, 16 mil personas no tienen la primaria concluida y casi 45 mil no terminaron la secundaria, "dichas limitaciones representan un impedimento para acceder a un empleo, pueden ser relegados y discriminados, afectando también su autoestima", dijo el alcalde.

En tanto, el titular del INEA, Enrique Valdivia detalló que de acuerdo con las estadísticas, el Instituto tardaría 50 años en abatir el rezago educativo a nivel nacional, debido a que son 28 millones de mexicanas y mexicanos los que se encuentran en esta condición: "Este compromiso y esfuerzo de las autoridades de Coyoacán, así como el trabajo en equipo que llevan a cabo con otros órdenes de gobierno, quisiéramos verlo multiplicado en otras alcaldías, porque hay demarcaciones que se encuentran en una situación muy distinta, Gustavo A. Madero e Iztapalapa se encuentran dentro de los diez municipios con mayor rezago en todo el país y eso requiere una suma de esfuerzos también de las autoridades de estas alcaldías", detalló el funcionario.

Fuente: Tribuna