Sandra Cuevas entrega las Alas de la Cuauhtémoc a Elena Chávez, autora del "Rey del Cash"

Ciudad de México.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas entregó “Las Alas de la Cuauhtémoc” a la escritora Elena Chávez, autora del libro “El Rey del Cash” de quien aseguró: “nos inspira a ser valientes y hacer lo correcto”. “La Alas de Cuauhtémoc” es una estatuilla que se entrega a personajes que han influido en la sociedad con sus actos y trabajo positivos.

Durante la ceremonia de entrega, la titular de la demarcación reconoció la valentía de Elena Chávez, ante quien subrayó que “en este país necesitamos mujeres valientes, mujeres que levanten la voz, mujeres que sepan exigir”. Previo a la entrega del galardón, la alcaldesa Sandra Cuevas sostuvo que la presencia de la escritora obedece más a un tema social que político con el que se envía un mensaje: “aquí estamos las mujeres y no vamos a permitir más injusticias y no vamos a permitir que nadie que se crea el rey o reina que venga a destrozar este país”.

En un análisis del panorama que vive México, la mandataria llamó a las mujeres a no tener miedo y a alzar la voz como lo ha hecho Elena Chávez. Luego de que la autora del libro más vendido en 2022:” El Rey del Cash” Elena Chávez recibió la estatuilla, se refirió al reconocimiento pues dijo que “las alas es la libertad y a veces no sabemos que la tenemos y a veces no sabemos cómo manejarla”.

Elena Chávez, Foto: Alcaldía Cuauhtémoc

Con ello inició su alocución sobre el libro en cuestión, comparando actividades con la alcaldesa y que ambas han sufrido insultos y ofensas una en el ámbito de la política y la otra como escritora. Ante un auditorio lleno en el Teatro “Ernesto Gómez Cruz” de la Unidad Habitacional Tlatelolco, Elena Chávez invitó a los asistentes a leer el libro. Antes de pasar a la firma de libros, Elena Chávez dijo a los asistentes que en la Alcaldesa, Sandra Cuevas “tienen una alcaldesa muy fuerte y muy valiente y muy trabajadora, apóyenla, porque realmente son pocas las políticas que se enfrentan al Estado”.

Elena Chávez desató una gran polémica con "El Rey del Cash", la cual giró alrededor del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus allegados. En este libro narra su testimonio sobre los 18 años que vivió cerca del presidente, al ser pareja de su entonces jefe de prensa César Yáñez. A través de sus 28 capítulos, “El Rey del Cash” coloca a López Obrador como protagonistas de esta historia.

Fuente: Tribuna