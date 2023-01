"Plagio es corrupción": AMLO critica a la UNAM por "lavarse las manos" en caso de ministra Esquivel

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el caso de la tesis de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, en la que declaró que sí hubo plagio en la investigación que presentó para obtener su titulo por la carrera en Derecho.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano criticó a la UNAM, luego de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES) confirmara el plagio, pero mencionara que no contaba con mecanismos ni protocolos para esta acción. Debido a que ahora el caso ahora pasará a la Secretaría de Educación Pública (SEP), López Obrador aseguró que "ellos" se encargarán de resolver el asunto, el cual, a su consideración, tiene que ver con "politiquería".

UNAM confirmó plagio en tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Foto: Internet

Independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar. (...) Lo mejor es que la UNAM diga sí o no, si es válido o no su título. Ahora lo que quiere es que seamos nosotros lo que decidamos, pero no hay ningún problema lo vamos a analizar", compartió AMLO este jueves en su 'mañanera', desde Palacio Nacional.