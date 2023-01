VIDEO: Hija de la dueña de La Polar disfrutaba hacer tiros al aire; internautas condenan la acción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 8 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, arribaron al restaurante La Polar, ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que se recibió el reporte de una persona agredida por personal del inmueble, el cual se supo después, murió por asfixia y golpes que recibió tras negarse a pagar una cuenta alta acompañada de una propina de más del 50 por ciento; por este evento, el recinto fue clausurado, al tiempo que más anomalías salieron a la luz, mismas donde se hablase otro deceso que el personal intentó ocultar en 2021.

Cabe destacar que el restaurante fue clausurado por las autoridades de la alcaldía en cuestión y tras los hechos, Sandra Cuevas, quien encabeza la demarcación, denunció que los dueños de este restaurante habrían estado amenazando a los clientes quienes con frecuencia se quejaban de los malos tratos que han recibían e incluso, las amenazas también han sido dirigidas a su persona.

"Solicitamos a la alcaldesa Sandra Cuevas calme sus ímpetus de carroñera, nosotros vamos a cooperar con la Fiscalía capitalina, una institución honesta y sin corrupción, algo que ella desconoce, no importa cuántos padrinos políticos o grupos de choque tenga, la verdad prevalecerá", leyó la alcaldesa como parte de evidenciar las amenazas que ha recibido.

Captura de pantalla

Cuevas informó en entrevista con la periodista Adela Micha que pese a tener tales amenazas, ella no tiene miedo a los dueños del restaurante y hasta los comentarios que se hacen en redes le ayudan a tener más herramientas para cerrar de manera definitiva el sitio que a su vez ha sido señalado por venta de drogas, trata d persona sy actualmente agresiones físicas y verbales contra los comensales. "Si creen que a mí me van a amedrentar, me dan risa, y este lugar no se vuelve a abrir".

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó la noche del miércoles 11 de enero que dos empleados de este lugar habían sido detenidos por haber violado los sellos de seguridad que se colocaron en el inmueble, al tiempo que durante un cateo se hallaron armas largas, por lo que Braulio 'N' y Oskar 'N' fueron señalados como responsables en el deceso del pasado 8 de enero.

Foto: Twitter

En el marco de los hechos ocurridos en La Polar, también se ha difundido un video donde se aprecia a Gabriela Garcés, hija de la dueña del restaurante, una mujer identificada como 'Doña Trini', disfrutar de hacer tiros al aire, acción que las autoridades han remarcado es ilegal dado que una bala perdía puede no solo herir a los transeúntes, sino que además puede quitarle la vida a aquellos que resultan víctimas de estos actos.

Fue el periodista Carlos Jiménez el que difundió el material que a su vez, ha causado indignación en los internautas quienes insistieren que los responsables del deceso de Antonio Monroy, cliente que fue matado a golpes, sean debidamente castigados, al tiempo que los duelos también deben ser investigados por delitos que se dice, al interior de cometían. Es en ocho material donde además de la hija de la dueña de La Polar, se observa a dos masculinos realizar disparos al aire: uno al fondo y otro, presuntamente esposo de la mujer, ayudarle a que el arma se detone.

Despiden a 'Toño'

Este jueves 12 de enero, el cuerpo de Antonio Monroy, comensal al que meseros y el jefe de seguridad de La Polar atacaron a golpes, fue sepultad en un panteón ubicado en el municipio de Tultepec en el Estado de México Familiares y amigos salieron de las instalaciones de una funeraria ubicada en la colonia donde se encuentra el restaurante y, en silencio despidieron al hombre de 59 años de edad quien se dijo, con frecuencia visitaba el lugar donde perdió la vida.

Foto: Heraldo de México

Fuente: Tribuna