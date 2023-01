AMLO el defensor de los indefendibles: Los personajes de la 4T a los que el presidente ha protegido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “Ni modo que defienda lo indefendible”, sentenció el presidente hace poco menos de 7 días, sin embargo sus acciones van en una dirección totalmente contraría a sus palabras. Pues él, líder supremo del discurso de combatir y erradicar la corrupción, acostumbra a ver la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el suyo.

En esta administración se ha presenciado como diversos personajes tachados por ser una calaña de lo peor son defendidos por el cobijo presidencial. No importa si fueron grabados o hay pruebas en su contra, incluso no pasa nada si plagiaron su tesis universitaria.

Y precisamente la ministra Yasmín Esquivel Mossa ha sido la última defendida por López Obrador, quien desde Palacio Nacional atacó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y reiteró que todo estaba muy relacionado a la politiquería.

(...) Independientemente de todo, este asunto está muy vinculado a la politiquería, porque ¿de cuándo acá les importa tanto la ética a los que se han dedicado a robar?”, reprochó el tabasqueño. Seguramente Esquivel no será la última por la que el mandatario abogue, y precisamente por ello, es que se debe recordar una larga lista de personajes.

Los defendidos del Peje

Con la 4T se ha premiado la ineficiencia, la falta de profesionalismo y la incapacidad, mientras que se ha criticado severamente a los organismos autónomos, a los medios de comunicación e incluso a las organizaciones feministas. Manuel Bartlett Díaz, es el primer nombre que se viene a la mente cuando se piensa en los indefendibles que han sido defendidos.

Para López Obrador fue un “ataque de sus adversarios” el que se revelara que Bartlett posee 23 casas de lujo y dos terrenos, los cuales no forman parte de su declaración patrimonial, “no le tengo confianza a la gente que hacen estas investigaciones”, sentenció en aquel entonces.

Y como todo queda en familia, AMLO tampoco ha dudado en defender a los suyos. De su hermano Pío López Obrador, a quien se le grabó recibiendo dinero de manos de David León Romero, señaló que “no es corrupto”. “Fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido”, afirmó.

De su prima Felipa Obrador, quien obtuvo contratos millonarios de Pemex, dijo que ella ya había hecho negocios con la petrolera tiempo atrás y añadió que los últimos contratos se dieron “al asociarse con otras empresas” y como “ya no aparecía ella como responsable, no se dieron cuenta y hubo omisión”.

Salió a defender también a su hijo José Ramón López Beltrán de su escándalo de la ‘Casa Gris’ en Houston y los vínculos que su esposa, Carolyn Adams, mantuvo con un antiguo contratista de Pemex que también era socio de la compañía petrolera Baker Hughes.

A López-Gatell lo intentó salvar del desastre que fue la pandemia del Covid-19 y cuando decidió irse de vacaciones a las playas de Oaxaca en el peor momento de la crisis sanitaria, mientras que negó un conflicto de interés cuando se ventiló que Zoé Robledo, titular del IMSS, otorgó contratos de adjudicación directa en favor de su hermano.

Otros personajes que también han tenido la bendición del mandatario para hacer y deshacer son: Pedro Salmerón, cuando fue acusado por acoso sexual; Alejandro Gertz Manero, cuando usó la FGR para venganza personal contra su familia política; Delfina Gómez, en el tema de los diezmos millonarios de texcoco; Adán Augusto López Hernández, cuando se le vinculó con una red de huachicol; Sanjuana Martínez, directora de Notimex acusada de malos manejos; Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual; Alejandro Esquer Verdugo y su hija Carmelina Esquer, quien pasó de ser asesora en el Partido del Trabajo (PT) a directiva de Pemex en Estados Unidos; entre muchos otros.

Todos menos la ‘corcholata’

Quien merece una mención honorífica es Claudia Sheinbaum, pues el presidente no la ha defendido una, si no varías veces, la mayoría de los casos relacionados al desastre en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Recientemente el mandatario comentó que la jefa de la Ciudad de México cuenta con “todo nuestro apoyo”, pues según él, hay quienes están utilizando el reciente accidente en la Línea 3 del Metro para atacarla. El mandatario también se ha hecho de la vista gorda con la campaña que Sheinbaum sostiene por varios estados del país.

Lo mismo, pero al estilo Sonora, nadie toca a Claudia Pavlovich

Todos aquellos de Morena, incluido el propio Alfonso Durazo, y partidos aliados que criticaron a la exgobernadora en su momento, hoy se encuentran tragando sapos, pues el presidente ha reconocido que la cónsul de México en Barcelona, Claudia Pavlovich, le ha “ayudado mucho”. Pese a los señalamientos de corrupción en su contra por la Estafa Maestra y la Operación Safiro no ha pasado nada pues tiene la benevolencia de López Obrador, “no se puede juzgar a nadie si no hay pruebas, si no hay elementos. No podemos nosotros descalificar a la exgobernadora de Sonora, tendría que ser un proceso judicial”, comentó el presidente en enero de 2022 . El mismo gesto lo ha tenido con exgobernadores de la oposición a quienes les ha ofrecido representar a México en el extranjero, como el caso de Quirino Ordaz Coppel.

