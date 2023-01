Mejía Berdeja renuncia a SSPC sin despedirse de AMLO; Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, renunció a su cargo para postularse como candidato a la gubernatura del estado de Coahuila, no obstante, el mandatario mexicano lamentó que el funcionario "ni adiós dijo". Momentos después, informó que Luis Rodríguez Bucio será en sustituto.

Luis Rodríguez Bucio será el nuevo subsecretario de la SSPC. Foto: Internet

En la 'mañanera' de este lunes 16 de enero, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador señaló que la semana pasada Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Federal que acudía a las conferencias matutinas cada jueves, renunció a su cargo para ser candidato del Partido del Trabajo (PT) en el estado de Coahuila. No obstante, no hubo 'despedida'. Por otra parte, AMLO reiteró que él no se mete en "cuestiones partidistas" y que apoya a los candidatos que elijan los mexicanos.

Se fue Ricardo Mejía. No me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel. Y quiero también aclarar: no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, que se eligiera a los candidatos mediante encuesta. Que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión", declaró AMLO en su 'mañanera' de este lunes.

Entonces esto, lo reitero, para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfe de manera democrática mediante una encuesta", destacó en un aparente deslinde de la candidatura de Mejía Berdeja.

Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario de Seguridad, informa AMLO

Luego de este aviso, el presidente López Obrador informó que el nuevo subsecretario de Seguridad Federal será el general Luis Rodríguez Bucio; seguido a esto, nombró al General de División Diplomado de Estado Mayor Retirado, David Córdova Campos, como nuevo comandante de la Guardia Nacional (GN).

Ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad es el general Luis Rodríguez Bucio, que aquí está, es el nuevo subsecretario de Seguridad. Él era el comandante de la Guardia Nacional, hizo muy buen trabajo, y ahora va a ser subsecretario de Seguridad Pública; le tenemos al general Bucio toda la confianza", expresó AMLO.

En su lugar, como comandante de la Guarda Nacional, va a desempeñarse el general David Córdova Campos", agregó.

Fuente: Tribuna y conferencia presidencial 'mañanera'