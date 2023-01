¿Te urge la visa? Estas personas ya no deberán someterse a entrevista ante las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para muchas personas, uno de los principales objetivos del 2023 es viajar, lo que incluye como destino principal Estados Unidos, país que requiere además del pasaporte vigente, una visa donde se demuestre que las intenciones no son las de quedarse de manera permanente; no obstante, se sabe que pedir una cita para que el documento se expida requiere de una espera de meses, ya que la cita más cercana es en 2024; sin embargo, puede que haya una opción B que no solo facilite el trámite, sino que además garantice que la visa se otorgue ya que la entrevista quedó descartada.

Autoridades estadounidenses revelaron que entre las series de medida que se han actualizado, se incluye que desde el pasado mes de diciembre del 2022 y hasta el mismo mes pero del 2023, algunas personas no deberán acudir a la entrevista donde se determina si ésta se aprueba o no, lo que no solo permitirá que de manera legal ingreses a suelo norteamericano, sino que además sea menos engorroso hacer este tramite.

Cabe destacar que lo anterior se aplica para aquellos que tramitan la visa por primera vez o bien, buscan renovar el documento siempre y cuando haya expirado máximo 48 meses atrás. Además de lo anterior, se ha dado prioridad a este grupo de personas que buscan realizar el trámite, mismo que comenzó a presentar dificultades tras declarase pandemia al Covid-19, lo que evitó que se contara con citas disponibles y claro, a su vez retrasó todo el calendario que ya se tenía programado.

Personas que pueden ser elegibles para evitar entrevista

Trabajadores temporales en sectores agrícolas y no agrícolas con visas H-2

Estudiantes que requiera visas F y M

Visitantes de intercambio académico: emisión de visas J del tipo académico

Profesionales con trabajos especializados; emisión de visas H-1B

Visitantes de intercambio educativo con visas H-3

Transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa; emisión de visas tipo L

Personas con habilidades o logros extraordinarios que requieran una visa O

Atletas, artistas y presentadores; emisión de visas P

Participantes en programas internacionales de intercambio cultural, emisión de visas Q

A través de un comunicado de prensa, las autoridades estadounidenses informaron que además de omitir la entrevista para los antes mencionados, también se extendió el pago para la cita hasta el 30 de septiembre del 2023; por lo que si realizaste la transacción pero te quedaste sin cita, hasta esta fecha tiene validez. Cabe destacar que las entrevistas pueden hacerse si los funcionarios consulares lo consideran necesario y el haber efectuado el pago no garantiza que esta sea emitida.

En ese sentido, te recordamos que además hay varios motivos por los cuales la visa te puede ser negada, de tal manera que si ya cuentas con una cita, además efectuaste el pago de 160 dólares y los funcionarios consideran necesario entrevistarte, tomes en cuenta los anterior para que no te nieguen el documento y puedas realizar tu viaje a cualquier ciudad gobernada por Joe Biden.

Razones para negar al visa americana

Llenar erróneamente o de manera incompleta el formulario DS-160

No demostrar que la estadía es temporal

No contra con elementos que demuestren ser una persona elegible para la visa, es decir, no tener pasaporte vigente o haber volado leyes de inmigración

