Ahora sí la dejaron cantar: Tras apertura de la L12 del Metro, Flor Amargo da concierto a los usuarios

Ciudad de México.- El pasado 12 de octubre del 2019, la cantante mexicana Flor Amargo se 'robaba' las tendencias en redes sociales debido a que en un intento de cantar a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, elementos de seguridad terminaron por desalojarla del vagón en el cual esta se encontraba; incluso, la artista le pidió respaldo a los usuarios para que "le dieran chance" de seguir cónsul espectáculo aunque esto no sucedió.

Aquel concierto fallido ocurrido en la Línea 2 fue con la finalidad de celebrar que por primera vez se estaría presentando en el Teatro Metropolitan, razón por la cual remarcaba que 'Del Metro' ya iba al teatro en cuestión pero no por ello perdería la esencia de ser un artista callejero; sin embargo, la uniformada le dijo que la tenía que acompañar al Juzgado Cívico pues no podía seguir cantando al interior de las instalaciones de este sistema de transporte. Tras esto, descendió en la estación Hidalgo donde siguió cantando pese a la petición del elemento de seguridad

Recientemente, las rede sociales del Metro de la CDMX presumieron que se llevó a cabo el primer evento cultural al interior de sus instalaciones y fue específicamente en la estación Zapata de la Línea 12, la cual fue reabierta el pasado 15 de enero aunque sólo ene l tramo subterráneo, pues el resto de la línea se mantiene en obras de rehabilitación y remodelación luego del desplome entre las estaciones Olivos y Tezonco que dejó como saldo 26 personas sin vida.

Por si fuera poco, la encargada de este evento fue nada más y nada menos que Flor Amargo, quien años atrás fue bajada de las instalaciones del Metro y ahora reunía a docenas de usuarios en este transborde que conecta a la línea dorada con la línea 3 que va desde Indios Verdes y hasta la estación Universidad. "Al ritmo de música latina, hizo más ameno el recorrido de las y los usuarios de la estación Zapata de Línea 12", remarcaba el Metro.

Foto: Twitter @MetroCDMX

Hace unos días, la cantante se volvió tendencia debido a que en redes sociales rompió en llanto luego de haber recibido varias criticas de parte de internautas por el hecho de usar lenguaje inclusivo, esto luego que se declarara como una persona 'no binarie', algo que también fue motivo de criticas, pues mientras ella argumentaba que no se consideraba como hombre o mujer, sino como "un cielo" o "un todo", usuarios en plataformas digitales le reclamaron ya no saber qué más hacer para llamar la atención.

"Desde niña, me acuerdo cómo lloraba porque me hacían ponerme el vestido (...) Se siente bien padre que después de tantos años, de tantos prejuicios, hoy me liberé y me arriesgué a que quizás no me acepten allá afuera", dijo.

Pese a la polémica, la intérprete de temas como La cumbia del mosquito, Tiempo o Busco a alguien, llego a la intersección entre las líneas 12 y 3 del metro donde rodeada de docenas de usuarios, no solo cantó sus canciones más populares, sino que además se dejó ver con el look por el cual ha recibido críticas. Cabe destacar que en este primer evento cultural del Metro, la exparticipante de La Voz México no abordó el tema por el cual ha estado 'en el ojo del huracán' pues solo se enfocó en hacer más ameno el trayecto de los usuarios.

Foto: Twitter @MetroCDMX

La línea 12 del Metro se abrió desde la estación Mixcoac y hasta Atlalilco, trayecto que involucra a un total de cuatro transbordes donde la conexión es con las líneas 8, 2, 3 y 7 que forman parte de esta red de transporte usada por millones de ciudadanos diariamente. En redes sociales será donde se anuncien más eventos de este tipo que no solo serán de la línea dorada, sino que suelen suceder en diversos puntos del Metro.

Fuente: Tribuna