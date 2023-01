AMLO responde a petición de Joaquín 'El Chapo' Guzmán: Capo sufriría tortura en cárcel de EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia presidencial de este miércoles, efectuada desde Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), liderada por Marcelo Ebrard, ya atiende la petición de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien está encarcelado en Estados Unidos (EU) y desea volver a México, pues denuncia ser víctima de tortura psicológica.

En la 'mañanera' de este miércoles 18 de enero del 2023, el presidente AMLO informó que el Gobierno de México ya atiende la solicitud del exlíder del Cártel de Sinaloa sobre volver a su país natal para cumplir su condena. Si bien la petición de ayuda trascendió el pasado martes de boca del abogado del capo, José Refugio Rodríguez, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el mandatario declaró que ya habían recibido un correo con la denuncia de 'El Chapo'.

En la imagen, el presidente AMLO en su tradicional conferencia matutina. Foto: Internet

Lo está tratando la SRE, además de hacer la declaración el abogado [de 'El Chapo'] me informan con Ciro Gómez Leyva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al embajador de México en EU, creo que fue el día 10 de este mes. Esteban Moctezuma [embajador de México en EU] envió la solicitud a la SRE, y el encargado para América del Norte y está viendo este asunto", señaló sobre la petición del exnarcotraficante.

Por otra parte, el presidente López Obrador no pudo decir si Joaquín Guzmán Loera podría volver a México, ya que ese asunto lo debe revisar la SRE: "Hay que ver si procede o no, si tenemos, como lo menciona Marcelo (Ebrard), facultad de para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos". Cabe recordar que, de acuerdo con una declaración del abogado de 'El Chapo', este estaría siendo víctima de tortura psicológica en una cárcel de EU.

El licenciado detalló que al capo que tiene cadena perpetua en EU "no le pega el Sol" en los seis años que lleva preso, además de que "la comida es de pésima calidad, no hay salud; estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlas, se las sacaron para que no estuviera molestando". También, presuntamente, Joaquín 'El Chapo' Guzmán no podría comunicarse en español y no tiene acceso a visitas.

Los guardias tienen prohibido hablarle en español […] se encuentra segregado en su celda y él se duele de estas graves violaciones de derechos humanos", señaló el presidente de México.

