Sismo de 3.4 'despierta' a habitantes del centro de México; Alerta Sísmica no se activó en CDMX

Tepoztlán, Morelos.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada de este jueves 19 de enero en la comunidad de Tepoztlán, en el estado de Morelos, luego de que fuera percibido un sismo. Si bien la magnitud del siniestro fue de 3.4, este se sintió en otros mundos del estado morelense, en el Estado de México (Edomex) y en la Ciudad de México (CDMX), donde no se activó la Alerta Sísmica.

Sismo en el centro de México. Foto: Twitter

De acuerdo con el reporte presentado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor ocurrió a las 03:00:51 horas, tiempo del centro de México, y tuvo su epicentro en el municipio de Tepoztlán, Morelos. La magnitud fue de 3.4 en el informe preliminar. No obstante, debido a su baja intensidad y que no representó un riesgo para la población, en la capital mexicana no se activó la alerta sísmica.

Esta misma información fue compartida por la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos mediante sus redes sociales; en el escrito de la cuenta oficial de Twitter de la dependencia, se señala que el siniestro no dejó daños en la zona, no obstante, las autoridades estatales estarían atentas a cualquier reporte. A la fecha de publicación de esta nota, tampoco se reportar lesionados o heridos por el sismo.

Finalmente, en redes sociales usuarios señalaron que no sintieron el sismo, además de que no hubo una alerta por parte de las autoridades. Sin embargo, compartieron algunos memes debido a que el siniestro se registró un día 19, igual que en septiembre del 2022, en septiembre del 2017 y en septiembre del 1985. Cabe mencionar que en más de una ocasión, científicos han señalado que esto es solo coincidencia.

Memes del sismo CDMX. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna