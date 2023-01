Contingencia Ambiental: ¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes 2 de enero en CDMX y Edomex?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Debido a la quema de pirotecnia por los festejos de Año Nuevo, el pasado domingo 1 de enero del 2022, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México durante las primeras horas del día. No obstante, debido a que las corrientes de aire aumentaron en la capital esta medida fue suspendida, por lo que este lunes 2 de enero no se aplica el programa Doble Hoy No Circula.

De acuerdo con las redes sociales de la CAMe, programa Hoy No Circula funciona con normalidad este lunes 2 de enero del 2023, lo que significa que 'descansan' del tránsito vehicular los automotores que tienen asignado el engomado amarillo, la terminación de placas 5 y 6 y el holograma de verificación 1 y 2. Cabe detallar que estas reglas se aplicarán desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 de la noche, según lo presentado en las normas, las cuales se aplican en la Megalópolis de la República Mexicana.

Consulta el programa Hoy No Circula que se aplica este lunes.

¿Qué vehículos quedan exentos del Hoy No Circula?

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son los que tienen asignado el holograma de verificación 0 y 00, además de los automotores híbridos y eléctricos. También se excluye de las medidas a los coches de personas con alguna discapacidad; los que se usan como transporte escolar o de productos perecederos y de residuos peligrosos. Por último, quedan 'libres' los coches de personal de Seguridad Pública, de Protección Civil y de Salud; y los que utilizan gas natural y/o prestan servicios urbanos.

Programa Hoy No Circula para esta semana

Consulta el programa Hoy No Circula para esta semana.

¿Qué entidades integran la Megalópolis de la República Mexicana?

La Megalópolis se encuentra en el centro de México y está conformada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), 18 municipios del Estado de México (Edomex) y las entidades de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro. Estas son algunas de las zonas más contaminadas de la República Mexicana, por lo que el programa Hoy No Circula fue creado para tratar de cuidar en medio ambiente y la calidad del aire.

