Trabajadores deberán recibir aumento de sueldo y más vacaciones; de no hacerlo, hay un delito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un nuevo año ha comenzado y con ello, hay cambios también impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dependencia que apuntó, de no hacerse estos cambios de manera inmediata, las empresas y empleadores incurren en un delito que como tal, debe ser castigado con multas y sanciones. Si no te has enterado, los beneficios de los que hablamos son un aumento salarial y más días de vacaciones.

A través de las redes sociales, Luisa María Alcalde, titular de la dependencia en cuestión, celebró que los cambios se apliquen de manera in mediata, por lo que dejó claro que el salario mínimo, como lo había adelantado el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, será más alto y esta modificación entra en vigor desde el primer minuto del año que recién inicia.

Te podría interesar MÉXICO Vacaciones dignas: Así puedes denunciar si en tu trabajo no te quieren dar los 12 días de descanso

"Arrancamos 2023 con mucho ánimo de consolidar el trabajo digno", dijo la funcionaria.

Captura de pantalla

A modo de detalle, la secretaria del Trabajo y Previsión Social informó que el salario mínimo deberá ser de 207.44 por día, lo que deja un salario al mes de 6 mil 223.20 pesos para aquellos que están contratados con esta cifra, valor que se había dicho permitirá que se puedan costear más productos presentes en la canasta básica, al tiempo que se haría frente a la inflación que ha golpeado el bolsillo de los mexicanos.

Del mismo modo, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también entraron en vigor las denominadas Vacaciones Dignas, las cuales indican que los trabajadores que hayan cumplido un año ejecutando las labores por las cuales firmaron un contrato, deberán gozar de un total de 12 días de descanso, mismos que se podrán tomar de manera consecutiva o por periodos, al tiempo que aquellos que tengan más de un año cumplido, gozarán de los días aumentados con base al calendario expuesto por la dependencia, el cual indica que con cada año laborado, se aumentarán dos días.

¿Qué hacer si no lo cumplen?

Debido a que se trata de cambios a nivel federal y constitucional, la STPS informó que en caso de no aplicarse ni el aumento de sueldo o las vacaciones dignas, los trabajadores afectados deberán acercarse ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), la cual funciona como un 'abogado gratuito' que se encarga de hacer valer los derechos de los trabajadores y por ende, lo impuesto en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Para poder emitir u reporte o simplemente recibir orientación gratuita, los trabajadores deberán acercarse a la dependencia a través de diversas vías, las cuales podrán ser por teléfono al 800 911 7877 o vía WhatsApp a los números 55 4606 8313 y al 55 4323 8279 donde se dará atención desde las 08:00 y hasta las 22:00 horas. Del mismo modo, se puede enviar un correo electrónico a orientaciónprofedet@stps.gob.mx o bien, acudir de manera presencial a las unidades móviles que suelen cambiar su dese. Esta semana estarán en la explanada de la alcaldía Azcapotzalco en la CDMX.

Captura de pantalla

Se recomienda tener a la mano: datos de la empresa como nombre y giro; nombre del empleador; años que se lleva laborando; copia del contrato; recibos de nómina o cualquier otro documento que garantice que hay una relación laboral. Asimismo se recuerda que las denuncias son anónimas y las empresas no reciben ningún dato de quien levanta el reporte, por lo que puedes estar seguro que no habrá represalias en tu contra.

Fuente: Tribuna