"¡Es como pago por evento!": AMLO adelanta 3 posibles resultados del juicio de García Luna

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 20 de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento el tema respecto al próximo juicio que enfrentará Genaro Garcia Luna en Nueva York, sitio al que llegó luego de haber sido detenido en 2019 en Dallas, Texas debido a que es acusado de haber beneficiado al crimen organizado para la introducción de más de 52 toneladas de cocaína. Dicho juicio a la vez es un evento importante pues es la primera vez que un exfuncionario de alto mando es procesado, por ello, el mandatario remarcó que será como "pago por evento".

"Va a iniciar el juicio el lunes, va a durar ocho semanas. No nos adelantemos. No podemos hacer juicios a priori (…) se tiene que analizar el contenido de las pruebas, los que van a participar de testigos, tengo entendido que son muchos y el jurado en Estados Unidos está integrado por ciudadanos, entonces a partir del lunes que se esté informando porque sí hay manera de saber cómo se va a llevar a cabo este proceso y que todos estemos informados, yo cada vez que pueda les voy a estar aquí informando a ustedes pero fundamentalmente a la gente", dijo el presidente.

Captura de pantalla

Este juicio a su vez es relevante pues el expresidente Felipe Calderón también está involucrado, ya que basta recordar, Garcia Luna se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública durante su mandato. Por este motivo, López Obrador recordó que en el pasado ya había dado tres posibles resultados a este proceso legal, mismos donde se verá, según su criterio, si además del exmandatario, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yúnez tiene algo que ver.

"Vamos a ver si esta involucrado o no, no solo el exgobernador de Veracruz, yo planteé abiertamente del expresidente Felipe calderón. Uno, García Luna puede que sea inocente. Dos, que sí este involucrado y que Calderón no tenía conocimiento o que sí esta involucrado, que sí cometió actos ilícitos Garcia Luna y tenía información… si sabía Calderón o lo toleró pero que sí tenía información".