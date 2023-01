No es solo María Ángela, Van ocho Menores desaparecidos en CDMX en una semana

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de María Ángela, adolescente de 16 años quien desapareció en el paradero de Indios Verdes cuando esperaba a su madre que había entrado al baño, ha causado una serie de manifestaciones y movilizaciones en las que se exige a las autoridades de la Ciudad de México realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de la menor y que pueda regresar con su familia.

Sin embargo, no es el único caso que se ha registrado, pues en los últimos días al menos ocho pequeños han desaparecido en calles de la Ciudad de México, razón por la cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) activó el mismo numero de Alertas Amber. En ese sentido, estos casos no han sido atraídos por el ojo público, pues no se han efectuado manifestaciones al respecto.

La Fiscalía de la Ciudad de México activó ocho Alertas Amber para localizar a ocho menores reportados como desaparecidos en la capital. Se trata de Dulce Genoveva Ramírez, adolescente de 16 años quien desapareció el 19 de enero en la colonia Iztlahuacán de la alcaldía Iztapalapa, Al momento de desaparecer vestía pantalón marino y tenis color camel. También está el caso de Edahi Emmanuel Pérez Ramírez, quien desapareció el 20 de enero de 2023 en compañía de su padre en la colonia Castillo Grande de la alcaldía Gustavo A. Madero. La pequeña solo tiene 3 años, como señas particulares tiene lunar en parpado inferior ojo derecho. Al momento de desaparecer vestía playera gris de cuello de tortuga, sudadera roja con estampado de un toro, pants rojo.

Las desapariciones también se han registrado al sur y al norte de la capital, tal es el caso de Estrella Amaya Vargas y Josué Abraham Miranda Trejo, quienes desaparecieron en Tlalpan y Azcapotzalco respectivamente. En cuanto a la pequeña de 13 años, su paradero se desconoce desde el 18 de enero, cuando se le vio por última vez en la colonia Santo Tomás Ajusco. Mientras que el joven de 13 años se perdió en la colonia San Marcos de la alcaldía Azcapotzalco.

Finalmente, están los casos de Martín Leonardo Guevara Aranda, de 17 años; de Sofía Peón García, de tres años y Tonatzin Blanco Cortés, de 11 años, quienes desaparecieron el 19 y 18 de enero en la alcaldía Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero respectivamente. En todos los casos se activaron los protocolos correspondientes para el despliegue de las acciones de búsqueda.

Fuente: Tribuna