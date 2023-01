"Me siento tranquila": Mujer acusada de sabotaje en el Metro deja de ser investigada por la Fiscalía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 17 de enero del presente año, una mujer identificada como Viviana 'N' de 42 años de edad, fue vinculada a proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX debido a que fue señalada por el delito de ataques a las vías de comunicación, esto luego que la mujer perdiera el control de un objeto el cual cayó a las vías del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la estación Centro Médico de la Línea 9.

El incidente basta decir, tuvo lugar el pasado 12 de enero, fecha en que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el despliegue de más de seis mil elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones de la red de trasporte tras sugerir sabotajes luego de los incidentes en las Líneas 3 y 8. Em el caso de Viviana, lo que sele cayó a las vías del Metro fueron unas aspas para lavadora, las cuales usaría para sustituir las del electrodoméstico que tiene en su casa y el cual le permitiría "lavar unas cobijas sucias".

La fémina se dijo, no ameritaba prisión preventiva y, pese a la vinculación a proceso, llevaría su proceso en libertad, motivo por el cual era necesario que de manera periódica acudiera a firmar unos documentos ante las autoridades competentes quienes insistían, había lanzado las aspas hechas de plástico, de manera intencional con el objetivo de causar daño a la red de transporte público.

Recientemente se dijo, la Fiscalía de la CDMX encabezada por Ernestina Godoy, desestimó la denuncia hecha contra la mujer, es decir, su caso quedó hecho a un lado y con ello, se elimina tanto la vinculación a proceso como cualquier otra investigación en su contra con base al delito por el que fue imputada; sin embargo, las autoridades no fueron las que le notificaron el hecho sino los medios de comunicación a los que la fémina ofreció diversas entrevistas. Martí Batres, secretario de Gobierno de la capital, dijo al respecto:

"Lo que sabemos es que la Fiscalía hizo su tarea de investigación previa, como debe realizar frente a estos casos o situaciones, y al parecer, determinó que no hay elementos para continuar".

En entrevista para Grupo Imagen, Viviana 'N' resaltó que su abogado estaría a cargo de acudir ante las instalaciones de la Fiscalía capitalina para con ello, conocer el estatus de su situación jurídica pues como se dijo anteriormente, solo Batres fue el que mencionó que la dependencia ya no se enfocaría en su caso y como tal, había quedado terminado. "Me da mucha emoción, me siento tranquila (..) que ya se acabó esta pesadilla", dijo la mujer.

En la denuncia hecha contra Viviana 'N' se dijo que cuando estaba al interior de las instalaciones del STC Metro, Policías Auxiliares la observaron arrojar de manera intencional las aspas para lavadora que llevaba consigo. No obstante, la mujer declaró que en su intento por acomodar tal artículo, perdió el control de las mismas justo en el momento en que una bolsa de plástico se le rompió. "Se caen las aspas del piso y luego a las vías".

De manera inmediata la mujer fue detenida y llevada a la estación Pino Suárez donde se negó a ser esposada, pues ella pensaba que solo recibiría una sanción por tratarse de un accidente; sin embargo, para los uniformados que estaban en la estación donde sucedieron los hechos, procedía a remisión en el Ministerio Público donde pasó una noche. Tras recuperar su libertad, fue vinculada a proceso por presuntamente intentar sabotear esta red de transporte urbano.

