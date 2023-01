Novedades sobre el juicio de Genaro García Luna se compartirán en la 'mañanera' de AMLO

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el jefe de Estado declaró que, ahora que inició el juicio contra el exsecretario de Seguridad Público de la Administración de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, se compartirá diariamente un informe sobre cómo evoluciona el proceso, debido a que esto es importante para México.

En la imagen, el presidente AMLO en su conferencia matutina. Foto: Twitter

En la 'mañanera' de este martes 24 de enero del 2023, efectuada desde Palacio Nacional, AMLO señaló que todas las novedades sobre el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos (EU) se presentarán en sus conferencias matutinas, a fin de mantener informada a la población y evitar las noticias falsas. Cabe recordar que al exfuncionario se le acusa de aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa para llevar cocaína a Estados Unidos (EU). mientras ocupaba puestos de Seguridad, incluyendo el de secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).

En el primer día del juicio del exfuncionario, el cual ocurre en el país vecino, se acusó que García Luna, protegía a uno de los cárteles de la delincuencia organizada; "estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada", expresó López Obrador en su conferencia matutina.

Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de mil millones de dólares. Ayer el que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares diarios. Se está hablando de sus cómplices, de algunos que trabajaban con él, pero es un drama judicial. Una tragicomedia. No queremos que pase de noche o que la gente no se entere porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales del país", señaló AMLO este martes.