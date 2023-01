Bomberos de la CDMX presumen a 'Pepe', binomio que los acompaña en las emergencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las redes sociales han servido como espacios donde la ciudadanía en general expone casos de maltrato animal y claro, también a algunas mascotas que luego de haber sido rehabilitadas, se ponen en proceso de adopción, sin embargo, los Bomberos de la CDMX se han dado a la tarea de usar estos espacios para no solo informar sobre los siniestros que atienden de manera oportuna, sino que además presentaron a uno de sus más leales elementos que dicho sea de paso, es un 'perrito'.

En la plataforma digital TikTok, los bomberos de la capital dejaron que fuera el mismo 'Pepe' el que contara cómo es un día normal en la Estación Central. Cabe decir que si bien los perros no hablan, es una voz en off la que le ayuda a este importante evento narrar cómo es que actúa cuando el resto de su compañeros debe salir a atender siniestros; en esta ocasión fue un choque al que él también acudió para apoyar.

Captura de pantalla

'Pepe' se sabe, se encuentra en la estación central localizada en la Avenida Fray Servando Teresa de Mier en la alcaldía Cuauhtémoc. Dicho clip comienza con un cordial saludo y tras ello, el binomio canino resalta que así como él, el resto de los bomberos están siempre alerta ante cualquier evento que se suscite. "Esto es de lo que les hablaba. Corran compañeros, ¿ya saben qué servicio es?", se escucha narrar al can.

El video que ya es viral, incluye una explicación de qué se hace en un siniestro. El que el can acudió a atender se supo fue un accidente vial, por lo que remarcó que en este caso es importante colocar tierra donde el aceite ha caído, ya que esto ayudará a que se registren más accidentes. "Tenemos que cuidar a la ciudadanía, ándale, que quede bien cubierto".

El caso de 'Pepe' no es el único de animales rescatados que pasa a ser parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, pues en la estación de Cuauhtémoc, los tragafuegos también cuentan con el apoyo de 'Wicho', un gato que fue hallado por los elementos de emergencia en un estado de salud preocupante; sin embargo, tras ser rehabilitado fue adoptado por ellos y ahora no solo esta a su cuidado, sino que además al igual que el can, forma parte de los cuerpos de emergencia.

Captura de pantalla

Fuente: Tribuna